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Yaşam

Daha çok seks isteyen boşansın!

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre boşanmış kişiler bekâr ya da evli kişilerden daha çok seks yapıyor.

15 Şubat 2010 02:00

T24 - İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre boşanmış kişiler bekâr ya da evli kişilerden daha çok seks yapıyor.

ngiltere’de bir internet sitesinin yaptığı ankete göre, boşanmış kişiler kendilerini keşfe açık hissediyor, hayatlarının bu döneminde daha fazla seks yapıyor. Araştırmaya katılan evli çiftler haftada ortalama dokuz kez birlikte olduklarını söylerken, boşanmış kişiler haftada 21 kez seks yaptıklarını söyledi.

Emeklilik de seks performansını olumlu etkiliyor. Emeklilerin yüzde 29’u, haftada ortalama 11 kez seks yaparken, tam zamanlı çalışanların yüzde 24’ü, yarı zamanlı çalışanların yüzde 20’si bu ortalamaya ulaşıyor. Yarı zamanlı çalışanların çoğunlukla 40 yaşlarında, çocuklu kadınlar olduğunu söyleyen, araştırmacı sosyal psikolog Rosie Campbell, “Onların aklındaki son şey seks. Bu yüzden oran düşük“ diyor.

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