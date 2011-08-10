-DAHA ÇOK GAZETE OKUDUK ANKARA (A.A) - 10.08.2011 - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de 2010 yılında, gazete ve dergilerin tirajı, 2009'a göre yüzde 13,4 arttı. TÜİK tarafından hazırlanan 2010 yılına ilişkin Yazılı Medya İstatistikleri yayımlandı. Yazılı medya araştırması, Türkiye'de ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde yayımlanan gazetelerin ve dergilerin genel yapısını kurumsal ve içerik yönünden değerlendirmek, sunulan hizmetin niteliği, süresi, sıklığı ile ilgili bilgileri derlemek ve karşılaştırmak amacıyla 2005 yılından beri uygulanıyor. 2010 yılı sonuçlarına göre, Türkiye'de yayımlanan gazetelerin yüzde 90'ı yerel, yüzde 3,3'ü bölgesel ve yüzde 6,7'si ulusal yayın yaptı. Aynı dönemde dergilerin ise yüzde 35,8'i yerel, yüzde 7,2'si bölgesel iken yüzde 57'si ise ulusal yayın içinde oldu. Genel olarak bakıldığında ise gazete ve dergilerin yüzde 59,1'i yerel, yüzde 5,5'i bölgesel ve yüzde 35,4'ü ulusal yayın yaptı. -YILLIK TOPLAM TİRAJIN YÜZDE 94,6'SINI GAZETELER OLUŞTURDU- Türkiye'de 2010 yılında gazete ve dergilerin tirajı 2009 yılına göre yüzde 13,4 arttı. Bu dönemde yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 2 milyar 571 milyon 694 bin 304 olup bunun yüzde 94,6'sını gazeteler oluşturdu. Yıllık toplam tirajın ise yüzde 16,6'sı yerel, yüzde 3,4'ü bölgesel ve yüzde 80'i ulusal gazete ve dergilere ait. Gazetelerin yıllık toplam tirajlarının yüzde 90,1'ini günlük gazeteler oluşturdu. Dergilerin ise yıllık toplam tirajının yüzde 47,4'ü aylık, yüzde 19'u ise haftalık yayımlandı. Gazetelerin yüzde 14,4'ü günlük, yüzde 31'i haftalık olarak yayımlanırken, yüzde 86,2'si siyasi/haber/güncel içerikli yayın yaptı, ayrıca yüzde 8,8'i ek verdi. Dergilerin ise yüzde 23,2'si aylık, yüzde 22,6'sı 3 aylık olarak yayımlanırken, yüzde 21'i sektörel/mesleki içerikli yayın yaptı ve yüzde 9,5'i ek verdi. -GAZETE VE DERGİLERDE TOPLAM 59 BİN 670 KİŞİ ÇALIŞIYOR- Gazete ve dergilerde 2010 yılı Kasım ayı itibariyle toplam 59 bin 670 kişi çalışıyor. Bunların 45 bin 476'sı yayın, 7 bin 684'ü basım, 6 bin 510'u da dağıtım bölümünde istihdam ediliyor. Çalışanların 16 bin 912'sini kadınlar oluşturuyor. Çalışanların 22 bin 653'ünü üniversite mezunu, 5 bin 285'ini yüksek lisans/doktora mezunu, 4 bin 792'sini ön lisans mezunu, 19 bin 519'unu lise mezunu, 7 bin 421'ini ise lise altı mezunları oluşturdu.