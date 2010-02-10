Daha çok elektrik tüketiyoruz

T24- Türkiye Elektrik İletim A.Ş'nin (TEİAŞ) geçici verilerinden derlediği bilgiye göre, 2009 yılı Ocak ayında 16 milyar 833,4 milyon kilovatsaat (kWh) olan elektrik tüketimi, bu yılın Ocak ayında 17 milyar 315,7 milyon kWh düzeyine çıktı.









Ocak ayındaki yağışlar hidrolik santrallerden elektrik üretimini de artırdı. Ocak'ta EÜAŞ'nin termik santrallerindeki elektrik üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 azalırken, hidrolik santrallerden üretim ise yüzde 66,9 oranında arttı. Geçen ay EÜAŞ'ye ait termik santrallerden 3 milyar 389,4 milyon kWh, hidrolik santrallerden ise 3 milyar 147,6 milyon kWh elektrik üretildi.



Ocak'ta tüketimin 1 milyar 135,9 milyon kWh'sı EÜAŞ'ye bağlı ortaklıklardan, 392,2 milyon kWh'sı işetme hakkı devri santrallerinden, 1 milyar 234,2 milyon kWh'sı otoprodüktörlerden, 4 milyar 12,3 milyon kWh'sı yap-işlet santrallerinden, 1 milyar 208,8 milyon kWh'sı yap-işlet-devret santralleri ve 2 milyar 875,3 milyon kWh'sı da serbest üretim şirketlerinin santralleri tarafından karşılandı.



Aynı ayda çeşitli anlaşmalar çerçevesinde İran'dan 51,2 milyon kWh, Gürcistan'dan 34 milyon kWh, Azerbaycan'dan ise 12,4 milyon kWh elektrik enerjisi alındı. Bu arada Irak'a 111,3 milyon kWh, Suriye'ye ise 66,3 milyon kWh elektrik verildi.



Üretimde yine doğalgaz ilk sırada



Türkiye'de geçen ay Türkiye'de 17 milyar 395 milyon 711 bin kWh elektrik enerjisi üretildi. Üretimin 12 milyar 919 milyon 582 bin kWh'sı termik, 4 milyar 186 milyon 148 bin kWh'sı hidrolik, 52 milyon 84 bin kWh'sı jeotermal, 237 milyon 897 bin kWh'sı da rüzgar kaynaklarından gerçekleştirildi.



Üretimin birincil kaynaklara göre dağıtılımına bakıldığında doğal gazdan elektrik üretimi yine ilk sırada yer aldı. Ocak'ta elektrik üretiminin yaklaşık 8,1 milyar kWh'sı doğal gaz, 2,8 milyar kWh'sı linyit, 1,1 milyar kWh'sı da ithal kömür kaynaklarından gerçekleştirildi