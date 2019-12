Daha çok çocuk için evlenecekler

Son 3 filmiyle 35 milyon dolar kazanan ve Hollywood Reporter dergisine göre en çok kazanan aktrislerin en başında gelen Angelina Jolie, Brad Pitt'in son filmi The Curious Case Of Benjamin Button'un Holywood'da gerçekleşen galasına Pitt ve ailesiyle katılarak dikkatleri üzerine çekti.



Konuşup gülüşen Jolie, böylelikle kayınvalidesiyle gerginlik yaşadığına dair çıkan dedikoduları da yalanlamış oldu.



Şıklığıyla göz kamaştıran güzel yıldızın mutluluğu gözlerden kaçmadı.Yeni tarzıyla son günlerde isminden sık sık bahsettiren Brad Pitt'inse heyecanlı olduğu her halinden belli oluyordu.



Angelina bir keresinde Pitt'in ailesinin evlatlık edindiği çocuklar hakkında nasıl tepki vereceği hakkında endişe duyduğunu belirtmiş, ancak onları tanıyınca ikisinin de çocukları bağırlarına bastıklarını söylemişti.



2004 yılında Mr & Mrs Smith filminde tanışan ve birbirlerine deli gibi aşık olduklarını çok sonraları itiraf eden Angelina Jolie ve Brad Pitt'in aşkı, Jennifer Aniston'la hala evli olduğu için o dönem aktörün ailesinin tepkisiyle karşılanmış ve bu nedenle anne ve baba, Jolie'yi aralarına almamakta uzun bir süre ısrar etmişti.



Ancak görünen o ki, buzlar erimiş, iki tarafta da her şey gayet iyi gidiyor





ABD'li ünlü oyuncu çift Angelina Jolie ve Brad Pitt birlikteliklerini resmiyete dökmeye hazırlanıyor. 6 çocuk sahibi ikilinin daha çok çocuk evlat edinebilmek için evlenmeye hazırlandıkları iddia edildi. Bir dergiye konuşan seksi oyuncu "Brad'le evli değiliz. 'Bekâr' olduğum için birçok ülkede çocuk evlat edinemiyorum. Aynı durum Brad için de geçerli. İkimiz de hem çocuklarımız hem de çevremize karşı sorumluyuz ve hayatımızı dengeye sokmalıyız" dedi. Çıkan haberlerde üç aylık hamile olduğu öne sürülen güzel oyuncu Jolie'nin evlilik için sevgilisine baskı yaptığı da belirtildi.