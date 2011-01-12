'Daha çok atmalıydık'

T24 - Şenol Güneş, kazanmaları gereken bir maçı kazandıklarını belirterek, 'Daha fazla gol atmalıydık. 2-0'dan sonra oyunculara rehavet çöktü. Futbol oynamayı bilen rakibimize çok pozisyon verdik' diye konuştu



Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın ardından yaptığı açıklamada iyi bir takıma karşı oynadıklarını ve maçın zor geçeceğini bildiklerini ifade ederken, 'Kazanmamız gereken bir maçı kazandık. Daha çok gol atmamız gereken bir maçtı, bunu başaramadık' diye konuştu. Akşam gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



İlk bölümlerde Şekerspor'un iyi oynadığını dile getiren tecrübeli hoca, 'Daha sonra oyunun kontrolünü elimize geçirerek goller ve pozisyonlar bulduk. 2-0'dan sonra rehavet oldu, bu bizim için olumsuzdu. Rakibimize oynama şansı verdik. Rakibimiz de futbol oynamayı bilen, pas yaparak hücum yapan bir takımdı' derken maçta rakibe çok pozisyon vermelerini hazırlık döneminde olmalarına bağladı.





İşte G.Saray'ın aradığı orta saha



G.Saray alt yapısından yetişen Cafercan Aksu, dün sergildiği futbol ve attığı golle sahanın en etkili ismiydi. Bonservisi G.Saray'da olan 22 yaşındaki oyuncu, Çaykur Rize, İstanbul BŞB, ve Orduspor'un ardından geçen sene Konya Şekerspor'a kiralandı. Cafercan, 2005 yılından beri kiralık olarak oynuyor.





Şeker çok konsantreydi



Bordo-Mavili formayla ilk resmi maçına çıkan Mehmet Çakır ve takımının attığı 3. golün hazırlayıcısı olan Mehmet Çakır, Konya Torku'nun maça daha konsantre çıktığını vurgulayarak, 'Ancak sonuçta biz büyük ve güçlü bir takımız. Önemli olan skordu. Biz de maçı kazanmasını bildik' diye konuştu.