Daha çekici, aktif ve sportifler



Alman Yaşlanma Merkezi (DZA) tarafından 20 yıllık süre içerisinde yapılan "Alman Yaşlanma Araştırması 2014" adlı rapor, Almanya’daki 40 yaş üzerindekilerin yaşam aktivitelerine dair ilginç sonuçlar ortaya koyuyor. Buna göre Almanlar ileri yaşlara kadar sosyal yaşama aktif katılımı sürdürüyor. Hatta araştırmaya göre 1996 yılından 2014 yılına kadar 40-85 yaş arasındakilerin gönüllü angajmanları ikiye katlandı. 1996 yılında her 10 kişiden biri gönüllü olarak bir organizasyonda görev alırken, 2014 yılında her dört kişiden birinin bir organizasyonda aktif olduğu tespit edildi. Bu oranın yaş ilerledikçe arttığı saptandı.

Ancak göçmen kökenli ilk kuşak, kendinden sonraki kuşaklara ve göçmen olmayanlara oranla çok daha az gönüllü olarak bir organizasyona katılıyor. Gönüllü olarak bir organizasyona katılan göçmen kökenli ilk kuşağın oranı yüzde 3,3 iken bu oran Almanlar arasında yüzde 20,9’u buluyor.

Daha sportifler

Bunun yanı sıra 70 yaş üstü bireylerin yüzde 48’i fiziksel kondisyonunu iyi olarak niteliyor. Araştırmaya göre 70-85 yaş arasındakilerin yüzde 30’u haftada birkaç kez spor yapıyor. Spor kulüplerine kayıt yaptıran 60 yaş üstü kişilerin sayısında gözle görülür bir artış var. Alman Olimpik Spor Federasyonu (DOSB) 1990 yılında 60 yaş üzeri 1 milyon 300 bin üyeye sahipken, bu sayı 2014 yılında 4 milyon 200 bine çıktı. Bunun 2 milyon 500 binini erkekler, 1 milyon 700 binini de kadınlar oluşturuyor.

Hayattan memnuniyet

40-85 yaş arasındakilerin hayattan memnuniyetleri de artış gösterdi. 1996 ile 2002 yılları arasında bu yaş grubundakilerin hayattan memnuniyet oranı yüzde 6 oranında arttı. Bu oran 2014 yılında en yüksek seviyesine ulaştı. 2014 yılında bu yaş grubundakilerin yüzde 78'i hayatından memnun olduğunu belirtti. Bu oranın yaş ilerledikçe daha da arttığı saptandı.

İkinci baharda

40 yaş üstü evli olanların oranında ise bir düşüş söz konusu. 1996 yılında 40-54 yaşları arasındakilerin yüzde 82’si evli iken, bu oran 2014 yılında yüzde 67’ye düştü. 70 yaşındakiler arasında evli olmadan birlikte yaşayanların ve ikinci evliliğini yapmış olanların sayısı artış gösterdi. Beklenen yaşam süresi arttığı için 70 yaş üzerindekiler arasında evli beraberliklerin oranında artış, dul kalanların oranında ise düşüş kaydedildi.

Araştırma sonuçları 1996, 2002, 2008, 2011 ve 2014 yıllarında yapılan anketlerin karşılaştırılmasına dayanıyor. Bir sonraki araştırmanın 2017 yılında yapılması planlanıyor.