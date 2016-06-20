Dağlık Karabağ'da çözüme yaklaşıldı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin Dağlık Karabağ'daki çözüm sürecine ivme kazandırma konusunda uzlaşıya vardığını açıkladı.



"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan, siyasi çözümde kararlı bir ilerleme sağlandığının vurgulandığı üçlü bir bildiri kabul etti" diyen Lavrov, liderlerin bölgedeki durumun normalleşmesi konusundaki bağlılıklarını teyit ettiğini söyledi.

AGİT gözlemcilerinin sayısı artırılacak

Sputnik'in haberine göre Lavrov, Putin, Aliyev ve Sarkisyan'ın Dağlık Karabağ'daki çatışma bölgesinde görev yapan AGİT gözlemcilerinin sayısını artırma konusunda anlaşma sağladıklarını belirtti.



Lavrov, liderlerin çözüme yönelik müzakerelerde ilerleme sağlanması için gerekli koşulları oluşturma kararı aldığının altını çizdi.