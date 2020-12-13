Dağlık Karabağ'dan taraflardan karşılıklı ihlâl suçlamaları

Altı hafta süren çatışmaların ardından ateşkes ilan edilen Dağlık Karabağ’da Ermeni ve Azeri tetkililer karışılıklı olarak ateşkesi ihlâl etme suçlamalalarında bulundu.

The Guardian’da yer alan habere göre, Dağlık Karabağ’da yetkilileri, cuma günü Azerbaycan ordusunun saldırı düzenlediğini; üç Ermeni görevlinin yaralandığını açıkladı.

Rusya’nın bölgede ateşkesi denetleme amacıyla gönderdiği birlikler Gadrut bölgesinde bir ateşkes ihlali olduğunu kaydetti. Raporu inceleyen Rusya Savunma Bakanlığı, bir tarafı sorumlu bulmadı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı daha sonra Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’ın güneyinde de silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ilham Aliyev ise cumartesi günü ateşkesin ihlaliyle ilgili Ermenistan’ı suçlayarak “başını demir yumrukla ezmek” tehditidne bulundu. Aliyev, “Ermenistan her şeyi baştan başlatmamalı. Çok dikkatli olmalı ve askeri bir planı olmamalı. Bu kez onları gerçekten yok ederiz”

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’ın “provakasyonları”na karşı uyarıda bulundu.