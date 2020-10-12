Dağlık Karabağ'da ateşkesin işe yarayacağına dair umutlar azalıyor

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Dağlık Karabağ'da pazar günü iki tarafın da saldırıya uğradığını bildirmesinin ardından Rusya'nın arabuluculuk yaptığı ateşkes anlaşmasının kalıcı olabileceği konusunda umutlar iyice azaldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, pazar gününün ilk saatlerinde ülkenin en büyük ikinci şehiri Gence'nin bir kez daha topçu ateşine tutulduğunu duyurdu. Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden 24 saatten kısa süre sonra meydana gelen saldırılarda 7 kişinin öldüğü ve aralarında çocuklar da bulunan 33 kişinin yaralandığı belirtildi.

AFP'nin aktardığına göre arama kurtarma ekipleri çıplak elleriyle yıkılmış binaların altında insan aradı.

Dağlık Karabağ'daki de-facto etnik Ermeni yönetiminin savunma bakanlığı da pazar günü kendi güçlerinin ilan edilen insani ateşkese uyduğunu iddia ederken Azerbaycan'ın sivillerinin yaşadığı bölgeleri hedef aldığını iddia etti. Yönetim, Gence'ye saldırı yapıldığı iddialarının da "yalan olduğunu" öne sürdü.

Yönetimin lideri Arayik Harutyunyan, pazar günü durumun biraz daha "sakin" olduğunu ancak ateşkesin akıbetinin "şüpheli" olduğunu ifade etti.

Dağlık Karabağ'ın başkenti Hankendi'nin de pazar günü vurulduğu belirtildi.

Ateşkesin yerel saat ile cumartesi günü öğle 12'de yürürlüğe girmesinin ardından kısa süre sonra iki taraf da birbirinin ateşkesi ihlal etmekle suçladı.