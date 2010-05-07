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Dağlıca'daki karakola yine PKK baskını

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

07 Mayıs 2010 03:00

T24 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Gece geç saatlerde çıkan çatışma halen devam etmekte. Çatışmada 2 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde 21 Ekim 2007'de bir grup PKK'lı teröristin saldırısına uğrayan Dağlıca 3'üncü Motorlu Piyade Tabur Komutanlığı, Keri Tepe üs bölgesine dün gece yine saldırı düzenlendi.

12 askerin şehit olduğu, 16 askerin yaralandığı ve 8 askerin de kaçırıldığı Keri Tepe Üst Bölgesi'ne saldırmak isteyen teröristlerin istediği bu kez olmadı.

Teröristlerin açtığı taciz ateşine, asker anında karşılık verdi. Taciz ateşinin yapıldığı bölgeye operasyon düzenlenerek sıcak temas sağlandı ve çatışmalar halen devam ediyor.

Bölgeye çok sayıda  özel eğitimli komandolar sevk edilirken, helikopterler de havadan destek sağladı.

Bunun üzerine teröristler kaçarak izlerini kaybedirirken, Hakkari Valisi Muammer Türker, bögede geniş çaplı operasyon başlatıldığını söyledi.



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