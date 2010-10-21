Dağlıca'da hava destekli PKK operasyonu

T24 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde bir grup PKK'lı teröristin bulunduğu istihbaratı üzerine operasyon başlatıldı. Hava destekli sürdürülen operasyona özel eğitimli komandolar da katılıyor.



Hakkari'nin Cilo-Sat Dağları'nda 3 gün önce başlatılan operasyonların ardından Yüksekova'nın Dağlıca bölgesine de kapsamlı bir operasyon başlatıldı.



Bölgede bir grup teröristin bulunduğu bilgisi üzerine operasyonların yapıldığı belirtildi. Dün akşam saatlerinden itibaren başlayan operasyon hava destekli sürdürülüyor.



Bugün sabah saatlerinden itibaren de Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı ile Yüksekova 21'inci Sınır Jandarma Tugay Komutanlığı'ndan kalkan helikopterler bölgeye sürekli özel eğitimli komandolar indirdi.



Hakkari'nin Feraşin yaylasında operasyona katıldıkları belirtilen 10 araçlık askeri konvoyun da dün akşam saatlerine doğru Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'na geri döndüğü görüldü.



Bu arada sabah saat 10.00 sıralarında Hakkari semalarından geçen 2 F-16 savaş uçağının da Yüksekova İlçesi üzerinden geçerek Dağlıca'ya buradan da Irak yönüne gittiği gözlendi.





