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Dağlıca'da askeri helikopter düştü, 5 asker şehit oldu!

Hakkari Dağlıca Karakolu’ndan kalkan ve inişe geçtiği sırada düşen helikopterde bulunan 5 asker şehit oldu.

22 Temmuz 2012 21:35

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden akşam saatlerinde kalkan Jandarma Genel Komutanlığı'na ait bir S-70 Sikorsky tipi helikopter, Dağlıca'nın 12 kilometre kuzeydoğusundaki Deryan Tepe'ye inişe geçtiği sırada düştü.  Kazada 4 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı. Yaralı askerler Yüksekova Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından helikopterlerle Van'a sevk edildi.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Dursun Odabaş Eğitim ve Araştırma ile Van Bölge Eğitim ve Araştırma hastanelerine getirilen yaralı askerler, tedavi altına alındı. Askerlerden sağlık durumu ağır olan 1'i daha tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Böylece, şehit olan asker sayısı 5'e yükseldi.

TSK'dan kaza sonrası yapılan açıklama şöyle:

1.   22 Temmuz 2012 Pazar günü saat 16.55 sıralarında, 4 helikopter mürettebatı ve 11 kişilik emniyet timi ile birlikte Yüksekova’dan kalkan Jandarma Genel Komutanlığına ait bir S-70 Sikorsky tipi helikopterimiz; Dağlıca 12 km kuzeydoğusundaki Deryan Tepe’ye inişe geçtiği esnada, ilk belirlemelere göre güç kaybına bağlı olarak kaza kırıma uğramıştır.

2. Kaza sonucunda; 4 personelimiz şehit olmuş, 8 personelimiz yaralanmıştır.

3. Şehit ve yaralılarımız Hakkari ve Yüksekova’ya tahliye edilmişlerdir.

4. Kaza ile ilgili idari ve adli soruşturmaya başlanmıştır.

5. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

 Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

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