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'Dağlıca baskını' davası sonuçlandı

"Dağlıca baskını"yla ilgili yargılanan 8 askerin cezaları bugün açıklandı.

26 Aralık 2009 02:00

T24 - Terör örgütü PKK üyelerinin, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesindeki askeri birliğe saldırısı sırasında irtibat kesilen ve birliklerine dahil olduktan sonra Van Askeri Mahkemesi tarafından haklarında dava açılan 8 askerin yargılandığı davada karar çıktı.

Van Askeri Mahkemesi, erlerden Ramazan Yüce'ye ''alenen askerleri itaatsizliğe teşvik'' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası, diğer sanıklardan Uzman Çavuş Halis Çağan'a ise ''göreve itaatsizlik suçundan'' 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Erler Fuat Başoda, İlhami Demir, İrfan Beyaz, Mehmet Şenkul, Fatih Atakul ve Özhan Şabanoğlu'nun da ''görevi ihmal'' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedildi.

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