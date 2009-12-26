'Dağlıca baskını' davası sonuçlandı

T24 - Terör örgütü PKK üyelerinin, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesindeki askeri birliğe saldırısı sırasında irtibat kesilen ve birliklerine dahil olduktan sonra Van Askeri Mahkemesi tarafından haklarında dava açılan 8 askerin yargılandığı davada karar çıktı.



Van Askeri Mahkemesi, erlerden Ramazan Yüce'ye ''alenen askerleri itaatsizliğe teşvik'' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası, diğer sanıklardan Uzman Çavuş Halis Çağan'a ise ''göreve itaatsizlik suçundan'' 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.



Erler Fuat Başoda, İlhami Demir, İrfan Beyaz, Mehmet Şenkul, Fatih Atakul ve Özhan Şabanoğlu'nun da ''görevi ihmal'' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedildi.

