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Çevre

Dağların boyu uzuyor

Buzul araştırmacısı Bruce Molnia’nın son araştırmasına göre, Güney Amerika’da dağların boyu uzuyor.

08 Şubat 2010 02:00

 T24- Buzul araştırmacısı Bruce Molnia’nın son araştırmasına göre, Güney Amerika’da dağların boyu uzuyor.

 
Molnai, dağların bugüne kadar görülmemiş bir hızda yükseldiğine dikkat çekyior.

Dağların uzunlukları her yıl ortalama 40 milimetre artıyor. Bunun nedeni ise buzulların hızla erimesi. Buzullar eridikçe, dağlar izostatik geri tepme adı verilen mekanizma ile üstlerindeki buzul yükü azalınca yükselmeye başlıyor.

Dağların bu tepkisini üstündeki yük kaldırıldığında yükselen bir hamağa benzetmek mümkün.

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