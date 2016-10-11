Dağlarca Şiir Ödülü Adnan Özer ve Cenk Gündoğdu'nun

Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın anısını yaşatmak ve şiiri hayata daha çok katmak amacıyla bu yıl ikinci kez düzenlenen Dağlarca Şiir Ödülü’nü kazananlar belli oldu. Beşiktaş Belediye Başkanlığı tarafından, PEN Yazarlar Derneği ve Türkiye Yazarlar Sendikası’nın desteği ile gerçekleştirilen 2. Dağlarca Şiir Ödülü, Adnan Özer ve Cenk Gündoğdu’ya verildi.

Arife Kalender, Ataol Behramoğlu, Doğan Hızlan, Enver Ercan, Ertan Mısırlı, Haydar Ergülen ve Tarık Günersel’den oluşan seçici kurul, 2. Dağlarca Şiir Ödülü’nün Adnan Özer ile Cenk Gündoğdu arasında paylaştırılmasına karar verdi. Adnan Özer ‘Yol Şarkıları’, Cenk Gündoğdu ise ‘Harap’ adlı kitaplarıyla ödüle değer görüldü.

Evrensel'in haberine göre, Seçici Kurul Adnan Özer’in ‘Yol Şarkıları’na ödülü vermesinin gerekçesini, “Türk şiirinde 1980 Kuşağının oluşumunda, farklı şiir görüşleri ve anlayışlarının buluşmasında öncü bir şair olarak atak, yenilikçi ve zenginleştirici bir görev üstlenen Adnan Özer, yerel ve evrensel kültürlerin birleşimini de özgün şiiriyle gerçekleştiriyor. ‘Yol Şarkıları’nda da insanın kederini ve sevincini buluşturan o ‘şiir neşesi’ni özgürce duyumsatıyor.” şeklinde açıkladı.

Cenk Gündoğdu’nun son kitabı ‘Harap’a verilen ödül ise şu şekilde aktarıldı: Ele aldığı temayı kavrayış duyarlılığı ve söyleyiş zarafetiyle şiire dönüştüren Cenk Gündoğdu, poetik programını en başından yapmış bir şair tutumuyla beliriyor. ‘Issız’da olduğu gibi, ‘Harap’ kitabında da insanın temel sorunu olan savaş ve yıkımı, hem bireysel hem toplumsal açılardan eleştirel bir cesaretle sorgulayan şiiri, destansı bir yola ve yoğunluğa işaret ediyor.

Ödüller, 15 Ekim, saat 18:30’da Akatlar Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törenle sahiplerine sunulacak.