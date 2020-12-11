Dağıtım şirketi yöneticilerinin yol, yemek gibi masrafları elektrik faturalarına ne oranda yansıyor?

Enerji Günlüğü sitesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Kara, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) elektrik tarifelerinde revizyon yapacağı yönündeki haberleri değerlendirdi.

Kamuoyunda, "Elektrik dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketleri otel, konaklama, yeme içme gibi temsil giderlerini, vatandaşa ödetecek" şeklinde haberler olduğunu belirten Kara, “EPDK'nın yeni geliştirdiği ya da öncekilere göre getirdiği farklı ve yeni bir şey yok. Önceki tarife dönemlerinde uygulanan model neyse, 2021-2025 döneminde de aynısı olacak” dedi.

Neye göre belirleniyor?

Özel dağıtım şirketlerinin faturalarının EPDK tarafından belirlendiğine dikkat çeken Kara şunları söyledi: "Peki EPDK yöneticileri kafalarına göre mi belirliyor harcama tutarlarını? Elbette hayır. Bir formülü var. Aslında formül çok karışık ama özetle söyleyelim, EPDK elektrik dağıtım şirketlerinin esas faaliyet dışı giderlerini yüzde 7 ile sınırlandırıyor. Peki, “Harcamaları yüzde 7'nin altında tut da nereye harcarsan harca" mı diyor EPDK? Hayır tabii ki... Kuruş kuruş kalem kalem belirliyor nereye neyin harcanabileceğini.Bu konuda tüm sektörde uygulama tekliği sağlamak amacıyla, harcama kalemlerini sektör çapında karşılaştırmalara tabi tutuyor. Yani tüm şirketler yüzde 7'lik faaliyet dışı giderlerinin yarısını çalışanların iş başı eğitimine harcarken başka bir şirket çalışanlara moral motivasyon olsun diye eğlence için partiler düzenlemeye harcayamaz.”

Yol-yemek masrafları konusu

Elektrik dağıtım hizmetlerinin maliyeti hesaplanırken her sektörde olduğu gibi temsil ve ağırlama giderlerinin de dikkate alındığını belirten Kara, “İçinde yöneticilerin seyahat, yol ve yemek harcamalarının da içinde bulunduğu temsil ve ağırlama giderleri, elektrik faturamızda ne kadarlık bir artışa yol açar?” diye sordu ve kendi sorusuna şöyle yanıt verdi: “Hadi ben diyeyim onbinde 1, siz deyin onbinde 5” dedi.

