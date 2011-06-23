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Dünya

DAĞISTAN'DA 5 RUS GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖLDÜRÜLDÜ MOSKOVA (A.A)

23 Haziran 2011 10:36

-DAĞISTAN'DA 5 RUS GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖLDÜRÜLDÜ MOSKOVA (A.A) - 23.06.2011 - Rusya'nın Dağıstan Cumhuriyeti'nde kökten dinci militanlarla Rus güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi. Dağıstan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus güçlerinin Dağıstan'ın başkenti Mohaçkale'nin 150 kilometre kuzeybatısındaki Kızılyar militanlarını kuşattığı çatışmaların ikinci gününe girdiği belirtildi. Rus haber ajansları da çatışmalarda en az bir militanın hayatını kaybettiğini duyurdu.

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