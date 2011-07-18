Dağdan inen PKK'lılara 'Hoşgeldiniz' sözüne 20 yıl hapis!

T24- Kuzey Irak'taki PKK kamplarından gelerek Habur'dan Türkiye'ye giriş yapan grubun karşılanması sırasında PKK'lılara, "hoş geldiniz" diyen sanatçı Yılmaz Dünen hakkında 20 yıl hapis cezası istendi.















Kuzey Irak'taki farklı PKK kampları ve Mahmur Kampı'ndan 2009 yılında Şırnak'taki Habur Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'de giriş yapan PKK'lı grubun Diyarbakır'daki karşılanması sırasında sahnede PKK'lılara, Kürtçe, "Gönüllerin başkentine hoş geldiniz" diyen 'Farkin' olarak tanınan sanatçı Yılmaz Dünen hakkında Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Dünen, gelen PKK'lılara savcı ve hâkimlerin de, "Hoş geldiniz" dediğini öne sürerken, "Türkiye'de kalıcı bir barış sağlanması ve halkların kardeşliği için sanatçı olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Yarın da barışın sağlanması için aynı şey olursa bir daha yapacağız" dedi.

Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine 19 Ekim 2009 tarihinde Irak'tan gelen ve halen tutuksuz yargılanan PKK'lıları sahnede Kürtçe, "Sayın Abdullah Öcalan'ın talebi üzerine geldiniz, kalıcı bir barış için geldiniz. Gönüllerin başkentine hoş geldiniz" sözleri ile karşılayan Yılmaz Dünen hakkında "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Dava karar için 1 Kasım tarihine ertelendi.

Yılmaz Dünen, Habur'a giden savcı ve hakimlerin gelenlere, "hoş geldiniz" dediğine ilişkin sözlerin medyada yer aldığını anlatırken, "Aynı şeyi söylediği için hakkımda dava açılıyor ve 20 yıl hapisle cezalandırılmam isteniyor. Bu çok ilginç bir durumdur" dedi. Türkiye'deki hukuk sisteminin devletin istediği şekilde yürütüldüğünü belirten Dünen, "Hakkımda dava açan savcının yanına gittim ve yaptığının doğru olmadığını söyledim. Türkiye'de kalıcı bir barışın sağlanması ve halkların kardeşliği için sanatçı olarak ellimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Yarın da barışın sağlanması için aynı şey olursa bir daha yapacağız" dedi.