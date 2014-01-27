Nazife ninenin hikâyesi beyazperdede



‘Ana’ filmi dağa çıkan oğluna kazak gönderdiği için yargılanıp hüküm giyen yaşlı annenin hikâyesini işliyor. 77 yaşında ayağına kelepçe takılan Nazife Babayiğit’i gelini Çiçek Babayiğit oynuyor. Önerinin Nazife ninenin torunundan geldiğini belirten yönetmen Ebubekir Uygur, çekimlerde duygusal anlar yaşadıklarını söylüyor.

Eda Nur Üçer'in Zaman'da yer alan haberine göre, dağa çıkan oğluna kazak gönderdiği için ‘Terör örgütüne yardım ve yataklık etmek’ suçundan 77 yaşında hüküm giyen Nazife Babayiğit’in hikâyesi beyaz perdeye taşındı. Nazife nine önce 6 yılla yargılanmış ardından 2 yıl bir ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Babayiğit’in cezası daha sonra yaşından dolayı ev hapsine çevrildi ve ayağına elektronik kelepçe takıldı. Hikâye yönetmenliğini Ebubekir Uygur’un yaptığı ‘Ana’ filmine konu oldu. Nafize nineyi gelini Çiçek Babayiğit oynadı.

Uygur, hikayeyi belgesel olarak düşündüklerini ancak Babayiğit’in sağlık durumu sebebiyle festival filmi şeklinde çekmeye karar verdiklerini belirtiyor. 10 kişilik bir kadro ile 3 ayda tamamlanan filmin henüz görücüye çıkmadığını aktaran Uygur, “Çekimlerde yapım ekibi olarak çok duygulu anlar yaşadık.” diyor. Önerinin Nazife ninenin torunundan geldiğini söyleyen Uygur, Babayiğit’in yaşadıklarını tutuklandığı andan itibaren kurguya dâhil ettiklerini belirtiyor. Hikayenin gerçek hayattan uzak olmadığını belirten Uygur, “Filmde bir annenin hikayesi var. Oğlu 16 yaşındayken evini terk etmiş dağa çıkmış, yıllarca haber alamıyor. Torunu büyüyor 20 yaşına gelip askere gideceğinde anne, dağda olduğunu düşündüğü oğlunu askere giden torununa emanet ediyor. Türkiye’de bu durumun pek çok örneğini bulabilirsiniz.” yorumunu yapıyor.

Dağdaki oğluna kazak göndermişti

Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Pelitli köyünde yaşayan Babayiğit ailesinin küçük oğlu 16 yaşında evi terk eder. Aile dağa çıktığını öğrenir. Yıllarca evlat hasreti ile yaşayan 70 yaşındaki Nazife Babayiğit oğlu gibi inşaatlarda çalışan gençlere zaman zaman yiyecek götürür. Oğlunun hikâyesini anlatıp fotoğrafını gösterdiği işçiler, ‘Biz bu abiyi tanıyoruz, dağa gittiğimizde görmüştük.’ derler. Umutlanan anne oğluna ördüğü kazağı ve kendi fotoğrafını gönderir ve gençleri tembihler. “Oğluma fotoğrafımı verin, annen yaşıyor deyin.” Fotoğrafı alan genç terör örgütüne üye olmak suçu ile tutuklanır. Nazife nine de terör örgütüne yardım etmekten suçlu bulunur.