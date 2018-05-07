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Yaşam

Dağda tuvalete gitti, 6 saat sonra ekipler kurtardı

21 yaşındaki genç, kaybolduğu yerin 800 metre ilerisinde bulundu

07 Mayıs 2018 17:21

Manisa'nın Yunusemre İlçesi Yuntdağı bölgesinde bulunan Türkmen Şelalesi'nde tuvalet ihtiyacını gidermeye çalışırken kaybolan 21 yaşındaki Emre Denli, kurtarma ekipleri tarafından 6 saat sonra kurtarıldı.

Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Emre Denli, dün akşam arkadaşlarıyla birlikte Yuntdağı'nda Türkmen Şelalesi'ne gitti. Burada arkadaşlarıyla vakit geçiren Denli, bir süre sonra tuvalet ihtiyacı için uzaklaştı. Ancak karanlıkta yolunu kaybeden Denli, kayboldu.

Denli dönmeyince arkadaşları bir süre onu aradı, bulamayınca saat 22.00 sıralarında jandarmaya haber verdi. Jandarma, AKUT, Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarında jandarmanın iz süren köpekleri de kullanıldı. Emre Denli, kaybolduğu yerin 800 metre uzağında dağlık arazide saat 04.00 sıralarında bulundu. Büyük korku yaşayan Emre Denli'nin ailesi ve arkadaşları, sevinç gözyaşı döktü.

(DHA)

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