Dağda düşen paraşütçü helikopterle kurtarıldı

İzmir'in Tire İlçesi'nde yamaç paraşütü yapan 26 yaşındaki Hüseyin Turhal, atlayışı sırasında türbülans nedeniyle Güme Dağı eteklerindeki Cambazlı Köyü yakınlarında sarp bir araziye çakıldı. Cep telefonuyla yardım isteyen Turhal, ambulans helikopterle kurtarılarak hasteneye kaldırıldı. Kazayı küçük sıyrıklarla atlatan genç paraşütçünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



Dün öğle saatlerinde Güme Dağı'na çıkarak yamaç paraşütü yapmak isteyen Hüseyin Turhal, atlayışı sırasında türbülansa yakalanınca Cambazlı Köyü yakınlarında sarp bir araziye çakıldı. Uzun süre düştüğü yerde mahsur kalan genç yamaç paraşütçüsü, yanındaki cep telefonuyla kurtarma ekiplerini arayarak yardım istedi. Arazi yapısının son derece sarp olması nedeniyle kazazedeye ulaşamayan kurtarma ekipleri, durumu zaman kaybetmeden İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hazır bekleyen ambulans helikopterine bildirip, bölgeye yönlendirdi. Yaklaşık 15 dakika içinde genç paraşütçünün kaza yaptığı bölgeye ulaşan ambulans helikopter, kazazedeye yakın bir yere inmeyi başardı. Turhal'a olay yerinde ilk müdahaleyi yapan ambulans helikopterde görevli ekip, daha şonra genç paraşütçü Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunda hafif sıyrıklar bulunan Turhal, hastanede iç kanama olabilir şüphesiyle gözlem altına alındı.



Sertifika almıştı



29 Mart'taki yerel seçimler öncesinde 5 yıl süreyle AKP'li eski Belediye Başkanı Mehmet Sıtkı İçelli'nin makam şoförlüğünü de yapan Hüseyin Turhal'ın, Türk Hava Kurumu'nun geçen Şubat ayında Tire'de üçüncüsünü düzenlediği yamaç paraşütü kursuna katılarak sertifika aldığı ortaya çıktı. Çevresine sık sık uçuş tutkusundan söz eden genç paraşütçünün son zamanlarda, zabıta memuru olan eşi 24 yaşındaki Elvan Turhal'ın karşı çıkmasına rağmen ilçede bulunan Güme Dağı'ndan atlayışlarını sürdürdüğü bildirildi.



Yakınları Hüseyin Turhal'ın havacılığa karşı büyük bir sevgi beslediğini ve kendisini uçma fikrinden vazgeçiremediklerini belirtti. Turhal'ın kaza geçirdiğini dün akşam saatlerinde öğrenen eski Belediye Başkanı Mehmet Sıtkı İçelli, hafif sıyrıklarla kurtulmasına çok sevindiğini belirterek, "Sertifika töreninde belgesini ben vermiştim. Allah'tan kazayı çok ucuz atlatmış'' dedi. Tedavisi süren Turhal'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

