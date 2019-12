Dağaşan: Bu bir barış mesajıdır

Sivasspor ile Galatasaray arasında dün yapılan Fortis Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı sonrası sahanın ortasına Filistin bayrağı diken Sivassporlu futbolcu İbrahim Dağaşan, "Bu kesinlikle bir barış mesajıdır" dedi.



Ligde Kocaelispor ile hafta sonu yapacağı maçın hazırlıklarına başlayan Sivasspor'da, orta saha oyuncusu İbrahim Dağaşan, idman sonrası, dün Galatasaray ile oynanan kupa maçı ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Bir basın mensubunun, "Maça damgasını vuran sevinç gösterisi senden geldi. Sahanın ortasına Filistin bayrağı diktin, nasıl aklına geldi" şeklindeki sorusu üzerine Dağaşan, "Bu kesinlikle bir barış mesajıdır. Belki haddime değildir, ama jestim bu yöndeydi" diye konuştu.



Dağaşan, şöyle devam etti:



"Çünkü bütün hafta boyunca Türkiye'de yapılan yardımlar oldu, televizyon programlarında hepimiz izledik. Biz de onları izledik ve duygulandık. Bu barış adına, oradaki kardeşlerimizi unutmamak adına kesinlikle sadece bir jesti. Başka türlü bir yorum getirmek kesinlikle zaten benim haddime değil. Ben kesinlikle bir jest olsun diye onu yaptım. O anda duygularımı, hislerimi... öyle bir jest yaptım."



Filistin bayrağını dikmesinin ardından, tribünlerde bazı sloganlar atan taraftarlara "sus" işaretini yaptığının hatırlatılması üzerine Dağaşan, şunları söyledi:



"Dikkat ettiyseniz ben onu yaptım, ardından öyle bir ses çıkmaya başladı ama ben (sus) işareti yaptım ve onlar sustu zaten. Çünkü oradaki amaç İsrail'e karşı bir şey değil, kesinlikle ben bunu tekrar ifade ediyorum. Zaten takımdaki en iyi arkadaşlarımdan bir tanesi de Pini Felix Balili. Bunu burada herkes biliyor.



O yüzden kesinlikle bu birilerine karşı, yani gönderme değil. Zaten diyorum, bu haddime de değil. Ben öyle bir düşünceye bile sahip olan insan değilim. Bu sadece barış adına. Yani hiç savaş olmasın, şu andaki dünyadaki savaş işte. Gündemde olan Filistin'deki kardeşlerimizi, orada zor günler geçirdiler, onların adına bir jest yani, kesinlikle birilerine gönderme değil. Tekrar tekrar söylüyorum, haddime değil. Sadece barış adına bir jest."



Bu konuyu İsrailli takım arkadaşı Pini Felix Balili ile konuşup konuşmadığı sorulan Dağaşan, "Evet konuştuk. Az önce idmanda da konuştuk. Bunu ben ona ifade ettim. O da kesinlikle anlayışlı bir arkadaşımız" dedi.



Dağaşan, Balili ile aralarında bir sorun olmadığını da söyledi.



Sivasspor olarak hem ligde hem de Fortis Türkiye Kupası'nda hedeflerinin olduğunu, bu hedefler doğrultusunda mücadelelerinin devam ettiğini anlatan Dağaşan, "Galatasaray'a karşı çok zor bir mücadele verdik. Maçın başında benim hatamla golü yedik, 110 dakika mücadele ettik. Açıkçısı çok efor sarf ettik, çok yorulduk. Ama neticede Galatasaray'ı kupanın dışına ittik, biz de yarı finale çıktık, çok mutluyuz" diye konuştu.



Ligde ve kupada iyi bir gidişatlarının olduğunu belirten Dağaşan, "Mutluyuz, iyi gidiyoruz, ama bunun devamı bizim çok önemli. Galatasaray maçını unuttuk, önümüzde çok önemli bir Kocaelispor maçı var. Çünkü Kocaeli'nin ligdeki sıralaması belli ama çok zorlu bir maç olacağını biliyoruz. Bugünden itibaren Kocaeli'ni düşünüp, hafta sonundaki maçı kazanmak istiyoruz" dedi.



UYGUN'UN BAYRAK YORUMU



Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun da bayrak dikilmesi konusunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



İbrahim'e bu hareketi nedeniyle ceza verilmesi konusunun gündemde olduğunun belirtilmesi üzerine Uygun, "Ceza alacağını zannetmiyorum. Çünkü biliyorsunuz bizde de Balili var, İsrailli futbolcumuz. O da her seferinde barıştan ve o tarzdaki Filistin'deki savaşın bir an önce bitmesini söylemiştir" dedi.



İbrahim'in davranışını, barışı simgeleyen, herhangi bir siyasi yönü olmayan, tamamen bir an önce Filistin'deki savaşın bitmesi yönündeki düşüncenin yansıtıldığı bir hareket olarak yorumlayan Uygun, "Zaten Türkiye'de biz bu konularda gayet hassas davranıyoruz. Gayet de yerinde, bir destek anlamına gelen, barışı simgeleyen bir hareketti" diye konuştu.



Balili ve İbrahim ile bu konuyu konuşup konuşmadığının sorulması üzerine Uygun, "Balili zaten her seferinde söylüyor. Oradaki savaşın bir an önce bitmesini, yapılanların doğru olmadığını anında söylüyor. İbrahim de. Hem o anlamda Türkiye zaten o konuda yediden yetmişe hem fikir" dedi.



Barış mesajları veren Uygun, "Dünyada hep barışın olmasını, sevginin, kardeşliğin hakim olmasını istiyoruz, öyle de arzu ediyoruz. Duruşumuzla, yaptıklarımızla da o yönde hareket ediyoruz" açıklamasını yaptı.



Türkiye'nin ve Türk milletinin bölgede dostluğun ve barışın sağlanmasında etkin rol oynadığını anlatan Uygun, "Dolayısıyla her Türk gibi hassasız bu konuda. Gereken bütün desteği yapıyoruz" diye konuştu.