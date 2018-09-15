Dağ koşucular, Dünya Şampiyonası'na hazır

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)



DAĞ koşularında Avrupa\'nın önde gelen ekiplerinden biri olan Türk Milli Takımı, 16 Eylül\'de Andorra\'da yapılacak Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası\'na Erzurum Palandöken\'de hazırlandı.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Yaylası\'nda kamp yapan sporcular, hazırlıklarını tamamladı. Sabah ve öğleden sonra yoğun bir antrenman programı izleyen sporcuların hedefi, ülkeye madalya ile dönmek.

Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası\'na 44 ülkenin katıldığını belirten Kamp Müdürü Fadıl Kara, \"Şampiyonaya iyi bir şekilde hazırlandık. İnşallah orada da gençlerimiz kürsü yapacaklar ve Türk bayrağımızı dalgalandıracaklar. Kendilerine güveniyoruz. Güzel bir kamp dönemi geçirdik. Gençlerimiz hazır, sakat sporcumuz yok. Gerek masörlerimiz, gerek hocalarımız, ciddi bir şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. Yüksek rakımda antrenmanlar yaptık. Hedefimiz hem ferdi, hem de takım olarak dünya şampiyonu olmak\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sporcuların palandöken dağına tırmanmaları

-Bayan ve erkek sporcuların koşularından detay

-Isınma antrenmanından detay

-Bahar Atalay ile röp

-Ferhat Bozkurt ile röp

-Fadıl kara ile röp