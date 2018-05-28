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Ekonomi

Dağ çileğinin kilosu 100 lira

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Fatsa ilçesinde dağ çileğinin kilosu semt pazarında 100 liradan satılıyor

28 Mayıs 2018 19:35

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU\'nun Fatsa ilçesinde dağ çileğinin kilosu semt pazarında 100 liradan satılıyor.
Fatsa\'da kadınlar tarafından toplanan dağ çileği, semt pazarlarında satışa sunuldu. Kilosu 100 lira olan ve 100\'er gram halinde satılan dağ çileğini toplayan kadınlar, \"Dağlarda ve fındık bahçelerinde yetişen, kokusuyla olduğu kadar lezzetiyle de insanların damağına hitap eden organik dağ çileğini kendimiz reçel yapmak için topladık. Talep gelince de satıyoruz\" diye konuştu.

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