DAEŞ militanı İzmir’de yakalandı

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, terörle mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonda terör örgütü DAEŞ üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu bir kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DAEŞ üyesi Suriye uyruklu Abdullah Zerzor’un kentte olduğunu belirledi. Fiziki ve teknik takip sonucunda düzenlenen operasyonda Zerzor, yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde terör örgütü faaliyet gösterirken çekilmiş silahlı fotoğrafları bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen Abdullah Zerzor sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

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