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Dadıyı merak ettim...

Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semerci, "Yazının savunulacak bir yanı yok... Gereksiz sert... Acımasız... Doğru bir soruna parmak basıyor ama derdini doğru anlatmıyor" dedi.

15 Haziran 2010 03:00

T24 - Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semerci, "Yazının savunulacak bir yanı yok... Gereksiz sert... Acımasız... Doğru bir soruna parmak basıyor ama derdini doğru anlatmıyor" dedi.



Sibel Arna, Hürriyet Cumartesi’de oğlunun dadısıyla ilgili bir yazı yazdı ortalık karıştı.

Yazının savunulacak bir yanı yok...

Gereksiz sert...

Acımasız...

Doğru bir soruna parmak basıyor ama derdini doğru anlatmıyor...

Çocukları olan arkadaşlarımdan biliyorum, en büyük dert doğru bir dadıyı bulmaktır.

Sürekli bir dadı aranır, sürekli dadının biri gider biri gelir.

Çünkü çocuğa şiddet uygulayanı da var, işini iyi yapmayanı da...

Ben çocuk büyütüp de dadıdan yana dertli olmayan bir anne tanımıyorum.

Yeni anne Sibel de belli ki bu hikayeleri çok duymuş...

Bunun etkisiyle şiddetli bir yazı yazmış.

Peki şerden hayır çıkararak, bu yazının da dadı/yardımcı sorununa dikkat çekmek gibi bir faydası olur mu?

Bir yerde mi okudum, biri mi anlattı hatırlamıyorum.

Çocuklarına bakacak bir yardımcı bulmak için bir ajansa gitmişler.

Moldova, Belarus civarından gelen kadınları köle pazarından köle seçer gibi seçiyormuş aileler.

Bu bakıcıların üç otuz paraya çalışıp, üzerine işittikleri hakaret de cabası.

Dadı olmak kadar, iyi dadı bulabilmek de sorun...

Öncelikle bu ajansları bir mercek altına almak gerekiyor.


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