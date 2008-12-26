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Sağlık

D vitamini eksikliği sezaryen riskini artırıyor

D vitamini eksikliği yaşayan hamile kadınların, bebeklerini sezaryen ile dünyaya getirme riskleri artıyor.

26 Aralık 2008 02:00

D vitamini eksikliği yaşayan hamile kadınların, bebeklerini sezaryen ile dünyaya getirme riskleri artıyor.

Zaman’da yayımlanan habere göre; iki yıldan uzun süren bir dönemde, Boston Üniversitesi Tıp Okulu (BUSM) ve Boston Medikal Merkezi (BMC)'den uzmanlar, 25 hidroksi D vitamini düzeyi ([25(OH)D]) ile erken sezaryen yaygınlığı arasındaki ilişkiyi analiz ettiler. Toplamda 253 kadının kaydolduğu çalışmada, bunların 43 tanesi (yüzde 17) sezaryen ameliyatı oldu. Araştırmacılar, 25 hidroksi D vitamini düzeyi 37,5 nmol/L'nin altında olanlar kadınların yüzde 28'inin sezaryen olduğunu buldular.

Araştırmacılar, D vitamini eksikliği bulunan hamile kadınların, vitamin eksikliği olmayan kadınlara oranla 4 kat daha fazla sezaryen olma riski olduğunu söylediler. Ayrıca D vitamini eksikliğinin idealden az kemik performansı ve gücüne sebep olmasının yanında proksimal (yakınsal) kas zayıflığı ile de bağlantısı olduğu belirtildi.

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