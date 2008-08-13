D vitamini eksikliği, ağrıya sebep oluyor!

Bilim insanları, kadınlardaki kronik ağrıların nedeninin, D vitamini eksikliği olabileceğini öne sürdü.



Romatizmal Hastalıklar Yıllığı’nda yayımlanan araştırmaya göre, ağrılarla D vitamini arasındaki bağlantı, hormonal nedenlerden dolayı erkeklerde kurulamıyor.



Uzmanlar, bugüne kadar kronik ağrıların nedenlerini duygusal faktörlere bağlarken, Londra’daki Çocuk Sağlığı Enstitüsü’nden doktor Elina Hyppönen ve meslektaşları, kadınlarda D vitamini seviyesinin bazı kronik ağrı vakalarında rol oynayabileceğini ortaya koydu.



Araştırmalar sonucunda, D vitamini seviyesi kemik sağlığı için gerekli miktarda olan kadınlarda kronik ağrıların oranının, vitamin seviyesi düşük olanlara nazaran az oluştuğu belirlendi. Doktorlar şimdi vitamini takviyelerinin, kronik ağrılara karşı bir koruma sağlayıp sağlayamayacağının araştırılması gerektiğini belirtiyor.



Doktor Hyppönen, kronik ağrısı olanlara yeterli D vitamini alıp almadıklarını kontrol ettirmelerini tavsiye ediyor. Uzmanlar, fazla D vitamininin vücuttaki zararları konusunda uyarıyor ve bu vitaminin gıda ya da güneşten doğal olarak alınmasını öneriyor.





