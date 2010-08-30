-(D) GRUBU'NDA YARIN 3 KARŞILAŞMA OYNANACAK İZMİR (A.A) - 30.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası (D) Grubu maçlarına yarın yapılacak 3 maçla devam edilecek. Halkapınar Spor Salonu'nda devam eden (D) Grubu'nda bugün maç yapılmayacak. Yarının ilk maçında ise henüz galibiyeti bulunmayan Yeni Zelanda ile 1 galibiyeti olan Lübnan saat 16.00'da karşılaşacak. Bu müsabakanın ardından saat 18.30'da grupta averajla liderliğini sürdüren Fransa, Kanada ile karşılaştıktan sonra günün son karşılaşmasında averajla ikinci sırada bulunan Litvanya, saat 21.00'de son Dünya Şampiyonu İspanya ile puan mücadelesi yapacak. -SEYİRCİ SAYISI DÜŞTÜ- İzmir'deki (D) Grubu maçlarının ilk gününde oynanan Yeni Zelanda-Litvanya maçını 3 bin 500, Kanada-Lübnan müsabakasını 5 bin 500 ve Fransa-İspanya karşılaşmasını da 7 bin 200 kişi izlemişti. Turnuvada dün oynanan Litvanya-Kanada müsabakasını 3 bin, Lübnan-Fransa maçını 3 bin 750, İspanya-Yeni Zelanda karşılaşmasını ise 2 bin 700 kişi takip etti. -İSTATİSTİK LİDERLERİ- (D) Grubu'nda ilk iki maçlar sonunda en skorer ismi, aynı zamanda turnuvada da şu ana kadar en fazla sayı atan oyuncusu olan Yeni Zelandalı Kirk Penney oldu. 29 sayı ortalamasıyla mücadele eden oyuncuyu 22,5 sayı ortalamasıyla Litvanya'dan Linas Kleiza ve 21,5'la Lübnan'dan El Khatib takip etti. Ribaundlarda ise Kanadalı Kendall (11), Litvanyalı Linas Kleiza (9) ile Yeni Zelandalı Abercrombie (8,5) en iyi ribaund ortalamalarına sahip oyuncular oldular. Kanadalı Anthony'nin maç başına 3,5 blok ortalamasıyla mücadele ettiği (D) Grubu'nda bu oyuncusu 1,5 ortalamasıyla İspanyol Marc Gasol izledi.