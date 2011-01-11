-D GRUBU'NDA KASIMPAŞA LİDERLİĞE YÜKSELDİ İSTANBUL (A.A) - 11.01.2011 - Ziraat Türkiye Kupası (D) Grubu'nda yapılan maçta Kasımpaşa, Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Kırıkhanspor'u her iki yarıda attığı gollerle 2-0 yendi ve puanını 6'ya çıkararak liderliğe yükseldi. 50. dakikada Gökhan'ın sağdan ortasında altıpasın önünde topla buluşan Abdullah, kötü bir vuruş yapınca meşin yuvarlak kalecide kaldı. 58. dakikada Tjikuzu'nun ara pasında orta sahaya yakın bir yerden topla buluşan Azar, meşin yuvarlağı bir süre sürdü. Kasımpaşalı futbolcu, ceza alanına girer girmez plase bir vuruş yaptı, ancak top yandan auta gitti. 66. dakikada Ulaş'ın soldan kullandığı korner atışında ceza alanında ön direkte topla buluşan Yasin'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 67. dakikada Halil'in ceza alanı önünde sert şutunda, savunmaya çarpan top direği sıyırarak kornere çıktı. 73. dakikada Halil, sol çaprazda uzak mesafeden sert vurdu, kaleci Bekir'in kontrol edemediği top filelere gitti ve Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Kasımpaşa, bu galibiyetle puanını 6'ya çıkararak liderliğe yükseldi. Kırıkhanspor ise 1 puanda kaldı. Stat: Recep Tayyip Erdoğan Hakemler: Taner Gizlenci xx, Birol Güldane xx, Erdem Gökalp xx Kasımpaşa: Tolga xx, Özgür xx, Erdi xx, Luiz Henrique xx, Sancak x, Tjikuzu xxx, Sarmov xx, Hüseyin xx (Dk. 68 Dimitrov x), Şahin xx, Halil xxx, Azar x (Dk. 78 Bebbe x) Kırıkhanspor: Bekir xx, Gökhan xx, Tayfun xx, Erhan x, Hüseyin x, Buğra x, Yalçın x (Dk. 44 Alaattin x), Akan x, Oğuzhan x (Dk. 46 Ulaş x), Abdullah x, Yasin x Goller: Dk. 27 Sarmov (Penaltıdan), Dk. 73 Halil (Kasımpaşa) Sarı Kartlar: Dk. 26 Erhan, Dk. 28 Akan, Dk. 84 Yasin (Kırıkhanspor), Dk. 65 Sancak, Dk. 80 Bebbe (Kasımpaşa)