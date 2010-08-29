-(D) GRUBU'NDA İLK GÜNÜN LİDERİ LİTVANYA OLDU İZMİR (A.A) - 28.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda İzmir'de oynanan ilk gün maçları sonunda, (D) Grubu'nda Litvanya günü lider tamamladı. Halkapınar Spor Salonu'nda oynanan ilk maçta Litvanya, Yeni Zelanda'yı 92-79 yenerken, ikinci maçta Lübnan Kanada karşısında 81-71 üstünlük kurdu. Günü son müsabakasında ise Fransa, son şampiyon İspanya'yı 72-66 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Litvanya averajla grupta ilk sırada yer alırken, oluşan puan durumu şöyle: TAKIMLAR O G M A Y P ---------------------------------------------------------------------- 1.Litvanya 1 1 0 92 79 2 2.Lübnan 1 1 0 81 71 2 3.Fransa 1 1 0 72 66 2 4.İspanya 1 0 1 66 72 1 5.Kanada 1 0 1 71 81 1 6.Yeni Zelanda 1 0 1 79 92 1 -MAÇ PROGRAMI- (D) Grubu'nda yarınki maçların programı ve başlama saatleri ise şöyle: Litvanya-Kanada (16.00) Lübnan-Fransa (18.30) İspanya-Yeni Zelanda (21.00)