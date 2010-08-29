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Spor

(D) GRUBU'NDA İLK GÜNÜN LİDERİ LİTVANYA OLDU İZMİR (A.A)

29 Ağustos 2010 02:23

-(D) GRUBU'NDA İLK GÜNÜN LİDERİ LİTVANYA OLDU İZMİR (A.A) - 28.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda İzmir'de oynanan ilk gün maçları sonunda, (D) Grubu'nda  Litvanya günü lider tamamladı. Halkapınar Spor Salonu'nda oynanan ilk maçta Litvanya, Yeni Zelanda'yı 92-79 yenerken, ikinci maçta Lübnan Kanada karşısında 81-71 üstünlük kurdu. Günü son müsabakasında ise Fransa, son şampiyon İspanya'yı 72-66 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Litvanya averajla grupta ilk sırada yer alırken, oluşan puan durumu şöyle: TAKIMLAR                            O     G     M      A       Y     P ---------------------------------------------------------------------- 1.Litvanya                          1     1     0      92      79    2 2.Lübnan                            1     1     0      81      71    2 3.Fransa                            1     1     0      72      66    2 4.İspanya                           1     0     1      66      72    1  5.Kanada                            1     0     1      71      81    1 6.Yeni Zelanda                      1     0     1      79      92    1 -MAÇ PROGRAMI- (D) Grubu'nda yarınki maçların programı ve başlama saatleri ise şöyle: Litvanya-Kanada (16.00) Lübnan-Fransa (18.30) İspanya-Yeni Zelanda (21.00) 

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