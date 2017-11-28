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D-100'deki silahlı saldırı: 2 kişi gözaltına alındı

Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) D-100 Karayolu Avcılar mevkiindeki silahlı saldırıyla ilgili  2 kişi gözaltına alındı

28 Kasım 2017 18:44

Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) D-100 Karayolu Avcılar mevkiindeki silahlı saldırıyla ilgili  2 kişi gözaltına alındı.

Olay saat 09.00 sıralarında meydana geldi. D-100 Karayolu Avcılar mevkii Ankara istikametinde ilerleyen 40 yaşındaki Mustafa Altın\'ın aracının önü, kayınbiraderleri tarafından kesti. Kısa süren tartışmanın ardından silah çeken 3 kardeşten biri eniştesini kasıklarından vurdu. Saldırganlar vurdukları eniştelerini yaralı haldeyken dövmeye devam etti. Olay yerinden uzaklaşmaya çalışan Altın bariyere çarpıp kaza yaptı. Saldırganlar olayı gerçekleştirip kaçarken de havaya ateş açtı. Sağ ve sol kasığından birer kurşunla vurulan Mustafa Altın, yakındaki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

İKİ KİŞİ GÖZALTINDA
Saldırganların kimliklerini belirleyen polis yaptığı operasyonla  Altın\'ı vurduğu belirlenen Ufuk Güven Toros\'u  yakalandı. Saldırganlardan biri ise teslim oldu. Ufuk Güven Toros ve Süleyman Toros\'un emniyetteki işlemleri devam ediyor. Kardeşlerin saldırıyı Mustafa Altın\'ın ablaları Derya Yalçın Altın\'dan boşanmak istemesi üzerine gerçekleştirdiklerini ifade ettikleri öğrenildi. 
Öte yandan saldırıda yaralanan Mustafa Altın\'ın dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından bir çok kaydının bulunduğu  ve  2011 yılında gerçekleştirilen \"Boş Mezar Operasyonu\" kapsamında tutuklandığı belirtildi.

(FOTOĞRAF)

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