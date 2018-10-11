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D-100'DE ZİNCİRLEME KAZA: 2 OTOBÜS 1 KAMYONET 2 OTOMOBİL BİRBİRİNE GİRDİ

  Ersan SAN-İSTANBUL DHA Esenyurt'ta refüje çarpan kamyonetten sızan yağ nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi

11 Ekim 2018 14:50

 

Ersan SAN-İSTANBUL DHA
Esenyurt\'ta refüje çarpan kamyonetten sızan yağ nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 5 araç birbirine girdi.
Kaza saat 11.30 sıralarında D-100 Karayolu Haramidere mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkan kamyonet orta refüje çarptı. Kaza sonrası kamyonetin mazot tankı delindi. Sızan mazot nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 2 otobüs 1 kamyonet ve 2 otomobil birbirine çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor. 

Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-Kaza yapan araçlar
-Çalışmalardan görüntü
-Trafikten görüntü
-Detaylar
 

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