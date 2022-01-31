Cyle Larin, milli takımda tarihe geçti

Cyle Larin, Kanada Milli Takım tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin milli formayla harikalar yaratmaya devam ediyor.

Kanada, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde yoluna devam ederken adım adım Katar biletine ilerliyorlar. Takımın elemelerdeki gol silahı Cyle Larin ise son golüyle tarih yazdı.

Kanada'nın ABD'yi konuk ettiği maçta Jonathan David'in asistinde 7. dakikada topu filelere gönderen Cyle Larin, Kanada Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu unvanının yeni sahibi oldu.

26 yaşındaki futbolcu çıktığı 46 maçta 23 gol kaydetti ve rekorun yeni sahibi oldu. 1998-2015 yılları arası milli takım formasını 81 kez giyen Dwayne De Rosario attığı 22 golle unvanı elinde bulunduruyordu.

Beşiktaş'ın bir diğer yıldızı Atiba Hutchinson ise Kanada formasını en fazla giyen futbolcu unvanının sahibi. 38 yaşındaki deneyimli futbolcu 2003'ten bu yana Kanada ile 91 maça çıktı ve 8 gol kaydetti.