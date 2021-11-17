Cyle Larin 2 gol attı, Kanada 21 yıl sonra Meksika'yı yendi

Kanada, Meksika'yı Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin'in iki golüyle 21 yıl sonra yendi. Maçta Kanada formasını 90. kez sırtına geçiren Atiba Hutchinson, ülke tarihinin en çok forma giyen futbolcusu oldu.

Dünya Kupası yolunda emin adımlarla ilerleyen Kanada, gruptaki en güçlü rakiplerinden Meksika karşısında tarihi bir galibiyet elde etti.

45. dakikada Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin attığı golle takımını soyunma odasına 1-0 önde götürdü. 52. dakikada bir gol daha kaydeden Larin skoru 2-0'a getirdi. 90. dakikada Hector Herrera'nın golü Meksika'ya yaramadı ve Kanada rakibini 2-1 mağlup etti.

Kanada Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu olmaya 1 gol kaldı

Cyle Larin attığı iki golle Meksika'yı yıktı. Bu goller üç puanın dışında önemli istatistikleri de beraberinde getirdi. Kanada, 2000 yılından bu yana Meksika'yı yenemiyordu. 21 yıllık özlemi Beşiktaş'ın yıldızının golleri bitirdi.

Öte yandan Cyle Larin, milli takımdaki gol sayısını 22'ye yükseltti ve milli takımdaki en golcü futbolcu rekoruna ortak oldu. 22 gollü Kanadalı eski futbolcu Dwayne De Rosario bunu 81 maçta gerçekleştirirken aynı gol sayısına Cyle Larin 44 maçta ulaştı.

Kanada formasıyla maç başına 0.5 gollük istatistik tutturan Cyle Larin, bir gol daha atması durumunda Kanada Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu olacak.

Atiba'dan da bir rekor

Kritik gecede bir rekor da Atiba Hutchinson'dan geldi. Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Kanada formasını 90. kez sırtına geçirdi ve ülke tarihinin en çok forma giyen futbolcusu oldu.

Larin ayrıca 2021 takvim yılı içinde milli formayla 14 gole ulaşırken birçok yıldızı geride bıraktı.

Aynı yıl içinde Kylian Mbappe 8, Lionel Messi 9, Robert Lewandowski ve Romelu Lukaku 11, Cristiano Ronaldo ise 13 gol kaydederken Larin 14 gole imza attı. Bu kulvarda Kanadalı golcünün önündeki iki isim 16'şar gole sahip Memphis Depay ve Harry Kane.

Kanada, 2022 Dünya Kupası'na gidebilecek mi?

Tarihinde daha önce bir kez Dünya Kupası'na gidebilen Kanada bunu 1986'da yaşamıştı. Kuzey Amerika ülkesi hasretini 36 yıl sonra dindirmeye yakın.

Eleme grubunda geride kalan 8 haftada yenilgisiz tek takım konumundaki Kanada 4 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek 16 puanla zirvede yer alıyor. Kanada'yı 15 puanla ABD, 14 puanlı Meksika ve Panama takip ediyor.

Kuzey Amerika Elemeleri'nde grubu ilk üçte bitiren ülkeler Dünya Kupası'na gidecek. Dördüncü takım ise play-off oynayacak.

Eleme grubunun bitimine 6 maç kala liderliğini sürdüren Kanada, Dünya Kupası hasretini sona erdirmek ve Katar bileti almak istiyor.