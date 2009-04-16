ÇYDD'ye yapılan yardımlar arttı

ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Nihal Kızıl, Ergenekon operasyonlarından sonra derneğe olan yardımın daha da arttığını söyledi



Kızıl, derneğe yönelik operasyondan sonra bağışların azalmadığını, bağış yapmayı düşünenlerin korkup çekilmediğini; tersi gelişmeler yaşandığını söyledi. Kızıl, bağışlarda önemli bir artış olduğu dile getirdi.



ÇYDD’de yapılan aramalar ve gözaltıların ardından bağış için kendilerine başvuranlar olduğunu söyleyen Kızıl, "Her arayan ‘ne yapabiliriz?’ diye soruyor. ‘Hesaplarda bir blokaj durumu varsa, ikinci kez yatıralım’ diyorlar. Hemen 100 tane bağış geldi. Onlar devam edecek diye düşünüyoruz. Bağışçılar tedirginlik yaşamadı. Tam tersine ‘bir burs veren bir daha vereceğiz’ dedi. Hiç ummadığımız kişiler burs için kapımızı çaldı" dedi.



Çalışmalara başlıyoruz



"İki sorunla karşı karşıya kaldık" diyen Kızıl, "Birincisi, hard disk’lerin alınması nedeniyle öğrenci bilgilerinin bizde olmamasıydı. Bursların bir kısmı internet üzerinden ödeme talimatıyla, küçük bir kısmı ise şubelerden elden dağıtılıyor. Arkadaşlarımız hard disk’leri almak için gerekli girişimleri yaptılar ve almak üzereler.



İkinci açmazımız ise yönetim kurulu üyesi olarak sadece Türkan hocayla beraber 4 kişi kalmıştık dışarıda. Mali karar almak için en az 5 üyeye ihtiyacımız vardı. Sayman arkadaşımızın serbest kalmasıyla bu sorun da çözüldü. Yarından itibaren çalışmalara başlayacağız. Burslarını almayan öğrencilere de ödemeleri yapacağız" diye konuştu.



29 bin bursiyer



29 bin bursiyerlerinin olduğunu belirten Kızıl, şöyle devam etti: "20 binin üzerinde ilk ve orta öğretimden öğrencimiz var. Bin kadarı da temelden gelip şu an üniversiteye giden öğrenciler. Bu öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve bizim şubeler aracılığıyla bulunan ve aileleri ikna edilen öğrenciler.



Bize destek olmak isteyen, bizim gibi düşünen çağdaş insanlar www.cydd.org.tr adresine girip, projeler hakkında bilgi alarak telefonla bize ulaşabilirler. Herkese açığız. Projelere bakarlar ve destek verebilirler."

