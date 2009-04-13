ÇYDD'ye siyasilerden destek

`Ergenekon Operasyonu'nun 12'nci dalgası kapsamında polis tarafından arama yapılan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Trabzon Şubesi'ne bazı siyasi partiler destek ziyareti yaptı. ÇYDD Şubesi'ne ilk olarak İşçi Partisi Trabzon İl Başkanı Harun Bülbül geldi. Şube önünde bekleyen dernek üyeleriyle bir süre görüşen Bülbül, gazetecilere yaptığı açıklamada, ``Gelenek ve göreneğimize saldırı yapılıyor. Tüm olanlan ABD oyunudur. Ama bunlardan ne Trabzon ne de Türkiye korkuyor. Bu bir rezalettir. Ne kadar yurtsever varsa saldırıyorlar. Biz polisimize bir şey demiyoruz, onlar emir eridir. PKK'ya bir şey yapamayanlar vatanseverlere saldırıyor'' dedi.



ÇYDD Trabzon Şubesi'ne daha sonra DSP İl Başkanı ve ÇYDD avukatı olan Sibel Suiçmez ile CHP İl Başkanı Necip Yıldız geldi. Suiçmez polislerin arama yaptığı dernek şubesine girerken, gazetecilere açıklama yapan CHP İl Başkanı Necip Yıldız, şunları söyledi:



``Yapılanlara anlam vermek mümkün değil. ÇYDD Şube Başkanı Kenan Koç askerlik haricinde eline silah almış birisi değil. Nasıl darbe yapacak anlamak zor. Sanıyorum bunlar, şu anki iktidarı eleştirenlere gözdağı vermek için yapılıyor. İnşallah hukuk kazanacaktır. Yargıya güvenimiz sonsuz.''



