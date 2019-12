-ÇYDD'DEN YÖDER'E ÜYE ÖĞRENCİLERE BURS İSTANBUL (A.A) - 13.12.2010 - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) üyeleri ve yöneticileri hakkında düzenlenen iddianamede, ÇYDD'nin, PKK terör örgütünün Van 100. Yıl Üniversitesindeki yapılanması olduğu öne sürülen YÖDER'e üye birçok öğrenciye burs verdiği belirtildi. İddianamede, öğretim üyesi olan ve bir dönem Van 100. Yıl Üniversitesinde Rektör Yardımcılığı da yapan Ayşe Yüksel'in uzun yıllar ÇYDD'de görev yaptığı, daha çok kırsal alanda faaliyet gösterip, ÇYDD Genel Merkezinde asıl üyeliğe seçildiği belirtildi. Yüksel'in, dikkat çeken irtibatının emekli Orgeneral Hurşit Tolon ile olduğu ifade edilen iddianamede, Yüksel'in İstanbul'a gelmesi durumunda, Yeditepe Üniversitesinde kendisi için yer hazırlamaya çalışması ve ''Ergenekon Terör Örgütü'' yöneticisi Bedrettin Dalan'ın da bunu uygun görmesinin örgütsel bağı gösteren çok önemli bir husus olduğu dile getirildi. Şahıstan ele geçirilen dokümanlar incelendiğinde de Tuncay Özkan ve kurucusu olduğu ''Biz Kaç Kişiyiz Platformu'' ile de irtibatlı olduğu, hatta Özkan'ın Türkan Saylan ile birlikte kendisini ziyaret ettiği belirtilen iddianamede, yine şahsın telefon irtibatlarına bakıldığında da, örgütün üniversite yapılanması içerisinde yer alan ve 2003-2004 yıllarında askeri darbeye teşebbüs edilmesinde yoğun faaliyetler yürüten Mustafa Abbas Yurtkuran, Rıza Ferit Bernay, Fatih Hilmioğlu ve Halil Kemal Gürüz ile irtibatlı olduğunun görüldüğü vurgulandı. -ÖĞRETİM ÜYELERİ KATEGORİZE EDİLDİ- İddianamede, sanığın iletişim tespit tutanakları incelendiğinde, bazı üniversite öğretim üyelerini düşünce yapıları, siyasi, sosyal, dini görüşlerine göre kategorize ettiği, kendi dünya görüşüne yakın olanlara referans olduğu, olmayan öğretim üyelerinin ise aleyhlerinde kulis çalışması yaptığının tespit edildiği kaydedildi. Yüksel'in ÇYDD içerisinde etkin ve yönlendirici bir konumda olduğunu gösteren birçok telefon görüşmesi ve belge bulunduğu ifade edilen iddianamede, Yüksel'in Van 100. Yıl Üniversitesinde öğretim üyesi olmasından kaynaklanan konumu kullanarak, bu alanda faaliyet gösterdiği, PKK Terör Örgütüne üye olmaktan haklarında işlem yapılan veya PKK terör örgütü ile bağlantılı olduğu anlaşılan Van 100. Yıl Üniversitesinin bazı öğrencilerine ÇYDD'den burs verildiğinin tespit edildiği anlatıldı. Şahıstan ele geçirilen dokümanlar arasında bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrenci Derneği (YÖDER) ile ilgili öğrenci listeleri ön plana çıktığı, bu derneğe üye çok sayıda öğrencinin isminin bulunduğu listelerin ele geçirildiği belirtilen iddianamede, bu derneğe ait Van Emniyet Müdürlüğünün yazısına yer verildi. -BURSİYERLER MİTİNGLERE KATILMAYA ZORLADI ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) yöneticileri ile üyeleriyle ilgili iddianamede, eski ÇEV başkanı Gülseven Yaşer'in bursiyerleri ''Ergenekon terör örgütünün'' amaçları doğrultusunda düzenlenen mitinglere katılmaya zorladığı, illegal eylem ve mitinglerde kullandığı belirtildi. -ÖRGÜTSEL İRTİBAT- Gülseven Yaşer'in Şener Eruygur, Mustafa Balbay, Kemal Alemdaroğlu, Tuncay Özkan ve Tuncer Kılınç gibi hakkında kamu davası açılan birçok ''Ergenekon Terör Örgütü'' mensubu ile örgütsel irtibat ve faaliyette bulunduğu belirtilen iddianamede, Yaşer'in operasyondan haberdar olması üzerine yurt dışına kaçtığı belirtildi. -ASKERİ OKUL ÖĞRENCİLERİNE "ÇÖPÇATANLIK"- ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) yöneticileri ile üyeleri hakkında düzenlenen iddianamede, davanın sanıklarından Aydın Ortabaşı'nın ''Ergenekon silahlı terör örgütünün'' amaçları doğrultusunda askeri okul öğrencilerini kontrol altıda alabilmek amacıyla ÇYDD, ÇEV gibi yerlerden burs alan kızlarla tanıştırılması faaliyetlerinde bulunduğu belirtildi. -TÜRKAN SAYLAN'A TUĞAMİRALDEN MEKTUP- Türkan Saylan'a yazılan bir mektubun içeriğine de yer verilen iddianamede, mektupta, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığına bağlı okullarda okuyan öğrencilerin cumhuriyetin geleceği ve korunması için ne kadar önemli olduğunun yazdığı kaydedildi. Mektubun altında ''S.O.K. Tuğamiral P.P. Başkanı'' yazdığı, irtibat için 2 muvazzaf subayın irtibat numarası ve e-mail adresinin verildiği belirtilen iddianamede ''Özür dileyerek hatırlatıyorum, söz konusu dosyaların her zamanki gibi ne kadar gizli ve özel olduğunu biliyorsunuz. Özeninize şimdiden teşekkür ederim'' notunun yer aldığı bildirildi. Ele geçirilen dosyalar arasında bulunan ''yeni'' isimli sayfada, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olduğu anlaşılan 37 kişinin isimleri ve rütbelerinin yazılı olduğu, bu isimlerin yanında adı geçen TSK mensubunun yakını olan ÇYDD üyesinin isminin yazılı bulunduğu, bunun yanında adı geçen TSK mensubu ile ilgili not şeklinde ayrıntılı yazılar olduğu, bu yazılar arasında ''Çiğ köfte ve rakı partilerini sever'', ''Kadın ayarlandığında her iş yaptırılabilir'', ''28 Şubat sürecinde Batı Çalışma Grubu'nda çalıştı, iyi haber toplar'', ''Dincilerin davalarında kullanılabilir'', ''Hava Kuvvetleri Komutanı İbrahim Fırtına'nın emir subayı olup kritik işlerde devreye sokulabilir'' yazdığı kaydedilen iddianamede, ayrıntılı bir şekilde de çeşitli dosyalarda ÇYDD üyeleri ile bunların akraba ve yakınlarının kimlik bilgilerinin bulunduğu belirtildi. İddianamede, ''Yargı'' dosyasında da bin 398 kişinin isimlerinin, TC kimlik numaralarının ve bağlı bulundukları ÇYDD şubesinin yazılı olduğu, bu isimlerin yanındaki sütunda adı geçen ÇYDD üyesinin ve yakınlarının isimlerinin yer aldığı, bu isimlerin yanında akrabalık derecesinin belirtildiği, bu bilgilerin hemen yanında ise adı geçen kişilerle ilgili görevlerin yazılı olduğu, ''yargıtay hakimi, danıştay hakimi, Adalet Bakanlığı daire başkanı, savcı, Tikko ile iltisaklı yargıtay hakimi, Yargıtay'da daire başkanı, DHKP-C iltisaklı Yargıtay tetkik hakimi'' gibi bilgiler yer aldığı kaydedildi. ÇYDD Erenköy Şube Başkanı olan Recep Altan Erarslan'ın evinde yapılan aramada ''Deniz Yıldızı Projesi Uygulama Kılavuzu'' adlı dokümana el konulduğu, Deniz Yıldızı Projesi'nin 1997 yılında Türkan Saylan tarafından hazırlandığının belirlendiği bildirilen iddianamede, Deniz Yıldızı Projesi'nin içeriği, amaçları, etkinlikleri, temel kuralları, kimlerin katılabileceği, katılımcıların sorumluluklarının ayrıntılarıyla anlatıldığının anlaşıldığı ifade edildi. İddianamede, Deniz Yıldızı Projesi'nin, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin iç eğitim projesi olduğu, projeye ortalama 30 kişinin katıldığı, haftada 1 kez 3 saatlik toplantılarda gençlerin çeşitli alanlarda bir dizi seminer ve etkinliğe katıldığı, projenin derneğin gelecek kuşaklarının yetiştirilmesi için gerçekleştirildiği belirtildi.