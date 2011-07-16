-ÇYDD ÜYELERİ HAKİM KARŞISINDA İSTANBUL (A.A) - 15.07.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) yöneticileri ile üyelerinden oluşan 8 kişi hakkındaki davanın sonraki iki duruşması 18 ve 20 Ocak 2012 tarihlerinde görülecek. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunmasını yapan ÇYDD Genel Sekreteri Fatma Nur Gerçel, Cumhuriyet Mitingleri'nin iddianamede yer almasının insanların eylem hakkının elinden alındığının göstergesi olduğunu öne sürerek, ''ÇYDD, vali ve kaymakamların istek yazıları ile eğitime destek vermiştir. Ele geçirildiği iddia edilen CD'lerdeki görsel ve bilgiler ile şahsi suçlama yapılmamalıdır. Bu dokümanların hukuka uygunluğu da değerlendirilmelidir'' diye konuştu. Fatma Nur Gerçel'in savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçildi. Mahkeme başkanı Mehmet Hamzaçebi, Gerçel'e Bedir Seferoğlu ile nasıl bir ilişkisinin olduğunu sorması üzerine Gerçel, Seferoğlu ile 20 yıldır birlikte yaşadığını kendisinin bu işler ile bir ilgisinin olmadığını söyledi. Mahkeme Başkanı Hamzaçebi, Gerçel'e ÇYDD'nin öğrencilere burs verme kriterlerinin neler olduğu sorusuna Gerçel, derneğin yüksek öğretim ve orta öğretim şeklinde iki burs verdiğini, resmi kurumlardan gelen burs talepleri üzerinde inceleme yaptıklarını belirterek ''Öğrenci ailelerinin maddi durumlarına bakılıp ihtiyaçları doğrultusunda hareket edilir. Burslar öğrenim süresi bitince ya da öğrencinin isteğiyle kesilebilir'' diye yanıt verdi. Mahkeme Başkanı Hamzaçebi, Gerçel'e, ''ÇYDD'nin burs verdiği 30 öğrencinin PKK lehine eylemlerde bulunduğu polislerce belirlenmiştir. Bu kişilerin bir kısmına burs dağıtımlarının devam ettiği görülüyor. Bu duruma ne diyeceksiniz?''diye sordu. Gerçel de, ''Bizim için önemli olan öğrencilerin savcılıktan aldığı iyi hal kağıdıdır. Bu tamamen kolluk görevlilerinin içinde yaptığı işlemlerle ilgili bir durumdur. Bu isimler ve eylemler mahkeme kararı değildir. Konuya ilişkin belgeleri mahkemenize sunacağız'' dedi. Hamzaçebi, Gerçel'e, Cumhuriyet Mitinglerine ÇYDD olarak nasıl bir yapılanma ile katıldıkları sorusunu yöneltti. Derneğin üyeleriyle birlikte mitinglere katıldıklarını söyleyen Gerçel, derneğin toplu gösteri yapma hakkının olduğunu ve bunun dışında organizasyonun bir parçası olduklarını kaydetti. Mahkeme Başkanınca Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı sorulan Gerçel, ''Bu kişilerle hiçbir ilişkim yoktur'' cevabını verdi. Gerçel'in avukatı Hüseyin Ersöz de, müvekkilinin dernek kapsamında çalışmalarını sürdürdüğünü, isnat edilen suçun gerçekliği olmadığını öne sürdü. Müvekkilinin delilleri karartma ve kaçma şüphesinin olmaması gerekçesiyle davadan vareste tutulmasını talep eden Ersöz, Gerçel'in beraatını istedi. Sanık eski ÇEV Başkanı Gülseven Yaşer hakkındaki yakalama ve kırmızı bültenle arama kararının devamına hükmeden mahkeme heyeti, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğünden ÇYDD ve ÇEV ile ilgili olarak BDDK murakıplarınca hazırlanan çalışmanın değerlendirilmesine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bununla ilgili fezlekenin olaylı suretinin istenmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, savunmaları alınmayan sanık müdafilerinin taleplerini celse arasında yazılı olarak bildirmeleri halinde duruşma günü beklenmeksizin değişik iş kararı ile değerlendirilmesini kararlaştırarak, sonraki iki duruşma için 18 ve 20 Ocak 2012 tarihlerini belirledi.