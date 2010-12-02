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Spor

CV JAMPER AGUERE LA LAGUNA: 1

02 Aralık 2010 09:42

-CV JAMPER AGUERE LA LAGUNA: 1 - ECZACIBAŞI VITRA: 3 ANKARA (A.A) - 02.12.2010 - Voleybolda Bayanlar Avrupa Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. maçında Eczacıbaşı Vitra, İspanya'nın CV Jamper Aguere La Laguna takımını deplasmanda 3-1 yendi. Eczacıbaşı Vitra, 105 dakika süren karşılaşmada ilk seti 25-17 önde tamamlarken, ev sahibi Aguere La Laguna ikinci set sonucunda 25-22'lik skorla üçüncü sete beraberlikle girmeyi başardı.  Karşılaşmanın 3. setini de ilk set skoruyla 25-17 kazanan Eczacıbaşı Vitra, 4. seti 25-20 önde tamamlayarak, maçı 3-1 kazandı.

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