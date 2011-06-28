-ÇUVALLAR DOLUSU EVRAKLARA EL KONULDU BODRUM (A.A) - 28.06.2011 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediyeye yönelik ''rüşvet'' operasyonu sonrası el konulan 100 çuval dolusu dosya polis ekipleri tarafından Bodrum Adliyesine taşındı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerine kadar Bodrum Belediyesinde muhasebe, zabıta ve imar müdürlüğünde incelemelerini sürdüren polis ekipleri, el koyduğu evrak ve dosyaları çuvallara doldurdu. Bu arada belediye binasındaki incelemeler devam ederken, Gümbet Mahallesi'nde de operasyon çerçevesinde bazı iş yerleri ve bir dernek ofisinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda belgeye el konulduğu öğrenildi. Belediye binasındaki aramada ise el konulan yaklaşık 100 çuvaldan oluşan dosyalar, araçlara yüklenerek adliyeye götürüldü. Çuvalların taşınması sırasında çevredeki vatandaşlar da çalışmaları meraklı gözlerle izledi. Öte yandan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Polis ekipleri geçmiş ve bugünle ilgili bazı evraklar alıyorlar, bir sıkıntımız yok'' dedi. Şu ana kadar hiç kimsenin ifadesine başvurulmadığını belirten Kocadan, polisin belediyeye yönelik bir ''rüşvet operasyonu'' olmadığını öne sürerek, ''Belediyenin içinden evrak alıyorlar o kadar. Bunun içerisinde meclis kararları da var, encümen kararı var, iş yeri ruhsatları da var. Meclis ve encümen kararları düzenli tutulmuş mu diye defterleri inceliyorlar. Bir de imardan ve zabıtadaki arkadaşlardan belgeler aldılar'' diye konuştu.