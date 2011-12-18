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Yaşam

Çuvaldan 64 parça insan kemiği çıktı!

Bursa'da elektrik trafosunun yer aldığı arazide bulunan bir çuvaldan 64 parça insan kemiği çıktı...

18 Aralık 2011 02:00

T24 - Bursa'da elektrik trafosunun yer aldığı arazide bulunan bir çuvaldan 64 parça insan kemiği çıktı. 

Yıldırım ilçesinde Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye (UEDAŞ) ait trafonun bulunduğu boş arazide çuval içerisinde insan kemikleri olduğu ihbarı yapıldı.

Olay yerine gelen polis ekibi, bir çuval içersinde kafatası, kol, bacak, omurga ve omurilik kemiklerinden oluşan toplam 64 parça insan kemiği buldu.

Kemiklerin yapılan kazı sırasında bir mezadardan çıkmış olabileceği belirtiliyor. 

Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirilen kemikler incelemeye alındı.

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