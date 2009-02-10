'Çuvalda serçe Davos'ta şahin'

Birinci mesele ekonomi

Biz Türkçe konuşuyoruz

Krizin sonuçları büyük olacak

Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.- Seçimlerin menfaat yarışına dönüştürülmesi doğru değildir.- Fetih-fatih anlayışıyla bir yere varılamaz.- AKP'nin ucuz şovlarla Erdoğan'ı parlatma çabası var.- Erdoğan 2003'te Cheney'i arayıp azarladıysa niye nota vermedi.- (Türk askerine Kuzey Irak'ta başına çuval geçirilmesi olayıyla ilgili olarak) Nota, müzik notası değildir. Her akla geldiğinde verilmez diyen Sayın başbakandır.-Erdoğan objektiflik adına ipe un serdi.- Erdoğan Davos'ta şahin, çuval olayında serçeydi.- Bugün ülkemizin birinci meselesi ekonomidir.- Kriz sosyal barışı tehdit ediyor.- İktidar milletin asıl meselelerinin üstünü örtüyor.- İktidarın gündemi farklı, milletinki farklı.- Erdoğan iktidarda olduğu sürece işsizler işsiz kalacak.- Resmi rakamlarla bile 2 milyon 680 bin kişi iş arıyor.- Erdoğan ve bir avuç menfaat şebekesi devletin imkanını kullanıyor.- Vatandaşlar pırlanta ticareti yapamaz.- AKP yıllardır kendi kervanını besliyor- Çevresini zengin etmekle uğraşan AKP ile yıllar heba oldu.- ‘Aldanmayacağız’ diyenler, en büyük aldatmayı sergiliyor.- Erdoğan batan gemide üst kata koşuyor- Biz yokluğu ve yoksulluğu biliriz.- Biz Türkçe düşünüp, Türkçe konuşuyoruz.- Erdoğan’ın bizi anlamasına ihtiyacımız yok.- Bizim dilimiz, siftah yapamadan dükkan kapatanın dilidir.- Bizim derdimiz, hayatının geri kalanında indirimleri takip etmekten yorulan emeklinin derdidir.- Bizi bugüne kadar anlamayan Başbakan’ın bundan sonra anlamasını beklemiyoruz.- 1929’un benzeri olarak tanımlanan krizin sosyal ve ekonomik sonuçları büyük olacaktır.- Kriz uzadıkça sosyal ve siyasal maliyetler katlanacaktır.- Krizin hangi seviyede olduğu tartışılsa da ekonomilerin bağışıklık sistemleri kaybolmaktadır.- Krizle mücadelede gerekli destek ve kararlılık sağlanamazsa, sorun daha da büyüyecektir.- Öngörüsüzlük nedeniyle önlem alamayan hükümet, işsizlikle baş edememektedir.- Adalet, eşitlik ve ahlak konusu gelecekte daha çok konuşulacaktır.- AKP hükümeti beklenen basireti gösteremedi.- AKP asıl meselelerin üstüne gitmekten yoksun.- Bugünkü durumun sorumlusu 6 yıllık AKP iktidarıdır.