'Çuvalda serçe Davos'ta şahin'

Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.MHP 40. yılını kutluyor
- Seçimlerin menfaat yarışına dönüştürülmesi doğru değildir.
- Fetih-fatih anlayışıyla bir yere varılamaz.
- AKP'nin ucuz şovlarla Erdoğan'ı parlatma çabası var.
- Erdoğan 2003'te Cheney'i arayıp azarladıysa niye nota vermedi.
- (Türk askerine Kuzey Irak'ta başına çuval geçirilmesi olayıyla ilgili olarak) Nota, müzik notası değildir. Her akla geldiğinde verilmez diyen Sayın başbakandır.
-Erdoğan objektiflik adına ipe un serdi.
- Erdoğan Davos'ta şahin, çuval olayında serçeydi.Birinci mesele ekonomi
- Bugün ülkemizin birinci meselesi ekonomidir.
- Kriz sosyal barışı tehdit ediyor.
- İktidar milletin asıl meselelerinin üstünü örtüyor.
- İktidarın gündemi farklı, milletinki farklı.
- Erdoğan iktidarda olduğu sürece işsizler işsiz kalacak.
- Resmi rakamlarla bile 2 milyon 680 bin kişi iş arıyor.
- Erdoğan ve bir avuç menfaat şebekesi devletin imkanını kullanıyor.
- Vatandaşlar pırlanta ticareti yapamaz.Biz Türkçe konuşuyoruz
- AKP yıllardır kendi kervanını besliyor
- Çevresini zengin etmekle uğraşan AKP ile yıllar heba oldu.
- ‘Aldanmayacağız’ diyenler, en büyük aldatmayı sergiliyor.
- Erdoğan batan gemide üst kata koşuyor
- Biz yokluğu ve yoksulluğu biliriz.
- Biz Türkçe düşünüp, Türkçe konuşuyoruz.
- Erdoğan’ın bizi anlamasına ihtiyacımız yok.
- Bizim dilimiz, siftah yapamadan dükkan kapatanın dilidir.
- Bizim derdimiz, hayatının geri kalanında indirimleri takip etmekten yorulan emeklinin derdidir.
- Bizi bugüne kadar anlamayan Başbakan’ın bundan sonra anlamasını beklemiyoruz. Krizin sonuçları büyük olacak
- 1929’un benzeri olarak tanımlanan krizin sosyal ve ekonomik sonuçları büyük olacaktır.
- Kriz uzadıkça sosyal ve siyasal maliyetler katlanacaktır.
- Krizin hangi seviyede olduğu tartışılsa da ekonomilerin bağışıklık sistemleri kaybolmaktadır.
- Krizle mücadelede gerekli destek ve kararlılık sağlanamazsa, sorun daha da büyüyecektir.
- Öngörüsüzlük nedeniyle önlem alamayan hükümet, işsizlikle baş edememektedir.
- Adalet, eşitlik ve ahlak konusu gelecekte daha çok konuşulacaktır.
- AKP hükümeti beklenen basireti gösteremedi.
- AKP asıl meselelerin üstüne gitmekten yoksun.
- Bugünkü durumun sorumlusu 6 yıllık AKP iktidarıdır.