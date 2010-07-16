Çuvalcı generalden Türk askerine övgüler

T24- Afganistan'daki Amerikan ve NATO güçlerinin komutanı General David Petraeus, Kabil'de görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitim verdiği 400 astsubayın yemin törenine katıldı.



Çuvalcı general olarak anılan Petraues, konuşmasına türkçe "Merhaba, nasılsınız?" diyerek başladı ve Türk ordusuna övgüler yağdırdı:



"Türkiye, Afgan ordusu için astsubay yetiştirilmesine büyük katkılarda bulunuyor. Her asker, ordularının omurgasının astsubaylar olduğunu bilir. Bu nedenle bu eğitim çok büyük önem taşıyor. Türkiye'nin Kabil Bölge Komutanlığı'nı yürütmesine de büyük önem veriyoruz. Kabil Bölge Komutanlığı'nın yaptığı işler bizim için çok önemli."



Petraeus, yıllar önce Türkiye'de yaşadığı bir anıyı da anlattı:



"Bundan 33 yıl önce Türkiye'nin doğusunda Erzurum-Kars'ta bir tatbikata katılırken kayınpederimi görme şansına erişmiştim. Kayınpederim o dönemde merkezi İzmir'de bulunan NATO'nun kara birliklerinin son Amerikalı generallerinden biriydi. NATO dahilinde Balkanlar'dan Irak'a ve Afganistan'a kadar birçok bölgede birlikte operasyonlara katıldığımız Türk dostlarımıza büyük saygımız var.



Kuzey Irak'ta 2003'te Türk askerlerinin başına çuval geçirilmesi olayına karışan Petraeus, bu ayın başında Afganistan'daki NATO güçlerinin komutanı olmuştu.