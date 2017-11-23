Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın Germencik İlçesi\'nde 75 yaşındaki Çetin Kaya\'nın, zeytinlikte çürümeye yüz tutmuş cesedi bulundu.

Kızılcapınar Mahallesi Sülüklü mevkiindeki zeytinlik alanda, bugün saat 17.00 sıralarında bir erkek cesedi bulan köylüler, jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, cesedin, üzerinden çıkan kimlikten Çetin Kaya\'ya ait olduğunu tespit etti. İzmir\'in Konak İlçesi nüfusuna kayıtlı Kaya\'nın cesedinin çürümeye yüz tuttuğu belirtildi.

Kaya\'nın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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