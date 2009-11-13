Çürük meyve kanser yapıyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Asan, ''Küflenmiş ekmekler ve çürümüş meyveler kansorejen madde içerdiğinden kesinlikle tüketilmemelidir'' dedi.



Asan, yaptığı açıklamada, uzun süreli olarak tüketilen küflü yiyeceklerin kişilerde karaciğerde sağlık sorunlarına yol açtığını belirtti. Küflenmiş yiyecekleri tüketmenin sağlık açısından son derece zararlı olduğunu ifade eden Asan, şunları kaydetti:



Isıya dayanıklı



"Küflerin birçoğu mikotoksin denilen bir zehirler üretirler. Bu zehirlerin yapıları pişmeyle asla bozulmaz. Bir defa yemekle insana bir şey olmaz ama yüksek miktarda tüketildiği zaman karaciğerde sağlık sorunlarının oluşmasına neden olur. Zehirler doğal ortamlarında ürediği zaman bunların tüketilmesi doğru değildir. Pazardan alınan ve daha sonra evde küflenmeye başlayan meyve ve sebzeler de tüketilmemelidir. Bazen bu meyve ve sebzelerin küflü kısımları kesilip diğer tarafları tüketiliyor. Bu da son derece yanlış bir davranıştır"



Satılan küflü peynirler için böyle bir tehlikenin söz konusu olmadığını anlatan Asan, bu tür gıdaların genetik olarak zehir üretme yeteneklerinin alındığını söyledi.