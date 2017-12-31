Curry'nin dönüşü muhteşem oldu

NBA'de Memphis Grizzlies'i 141-128 yenen Golden State Warriors'ın all-star oyun kurucusu Stephen Curry, 11 maç süren sakatlık döneminin ardından 38 sayı kaydetti.
Sağ ayak bileğindeki sakatlığın ardından 11 maç sonra sahalara dönen Warriorslı Stephen Curry, 25 dakika oynadığı mücadeleyi, 13'te 10 üç sayı isabeti ve 38 sayıyla tamamladı.
Warriors'ta Kevin Durant 20 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, Klay Thompson 21 sayı, 5 asist ve Zaza Pachulia 17 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle galibiyette önemli rol oynadı.
Grizzlies'te Marc Gasol'ün 27 sayı, 6 ribaunt ve Tyreke Evans'ın 22 sayı, 9 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.