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Spor

CURLİNGDE TARİHİ BAŞARI GLASGOW (A.A)

27 Eylül 2010 00:11

-CURLİNGDE TARİHİ BAŞARI GLASGOW (A.A) - 26.09.2010 - Buz Pateni Federasyonu tarafından Türkiye'de yeni oluşturulan Curling Milli Takımı, bayanlarda grubunu yenilgisiz bir şekilde ilk sırada tamamlayarak finale yükseldi.  İskoçya'nın Glasgow kentinde devam eden Avrupa Şampiyonası'na katılan Türkiye, bayanlarda Canan Melis Akyıldız, Aysun Ergin, Öznur Polat, Şeyda Zengin ve Burcu Pehlivan'dan oluşan kadro ile mücadele etti. C Grubu Kırmızı bölümde yer alan bayan milliler, Sırbistan'ı 9-6, Slovakya'yı 10-8, İrlanda'yı 13-9 ve son olarak da bugün Hırvatistan'ı 7-0 yenerek grubu lider tamamladı ve C Grubu'ndan bir üst lig olan B Grubu'na yükselmeyi başardı. Oynadıkları bütün müsabakaları kazanan bayan milliler, tarihi bir başarıya imza atarken, yarın grubun Kırmızı bölümünün birincisi ile finalde altın madalya mücadelesi verecek.   Gümüş madalyayı garantileyen bayan milliler, bu gece belli olacak rakipleriyle yarın TSİ 20.00'de karşı karşıya gelecek.

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