-CURLİNG YARIŞMASINDA TÜRKİYE'NİN İLK YENİLGİSİ ERZURUM (A.A) - 28.01.2011 - Hakan Kibar - 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları bayanlar curling yarışmasında Türkiye, ilk maçında Polonya'ya 8-3 yenildi. 2 bin kişilik Curling Arena'da yapılan yarışmalarda Türk Milli Takımı, ringe Öznur Polat, Elif Kızılkaya, Şeyda Zengin ve Burcu Pehlivan'dan oluşan ekiple çıktı. Rakip Polonya ise Magdalena Muskus, Elzbieta Ran, Magda Straczek ve Magdalena Dumanowska tertibiyle ringte yer aldı. Milli Takım, Polonya önünde ringten 3., 6. ve 7. rauntlarda 1-0'lık skorlarla galip gelmeyi başardı. Konuk ekip Polonya Milli Takımı ise 1., 4., 5. ve 9. rauntlardaki üstünlüğünü ise 2-0, 3-0, 2-0 ve 1-0'lık sonuçlarla tamamladı. 2. ve 8. oyunlar ise 0-0 eşitliklerle sona erdi. Bu arada, 10. raunt öncesinde skorun 8-3 Polonya lehine olması sonrasında Türkiye, bu oyunu oynamadı ve raunttan çekildi. Böylelikle müsabaka 8-3 Polonya'nın galibiyetiyle tamamlandı. Bu sonuçların ardından Türkiye, bayanlar curlingde ilk yarışmasını yenilgiyle kapatmış oldu. Öte yandan, 10 ülkenin katıldığı curling bayanlarda Türkiye 2. mücadelesini bu akşam saat 19.00'da Çek Cumhuriyeti ile yapacak.