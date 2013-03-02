Curiosity bozuldu

Mars gezegenindeki gezginci robot Curiosity'nin bilgisayarında ortaya çıkan sorun nedeniyle bilimsel çalışmaları durduruldu.



Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) yapılan açıklamada, mühendislerin sorunu giderme çalışmaları sürerken Curiosity'nin güvenli kipte çalıştırılmaya başlandığı bildirildi.

Açıklamada, bilgisayarının flaş belleğinde ortaya çıkan sorun nedeniyle Mars'taki bilimsel çalışmalarının durdurulmasına karşın Curiosity'nin Dünya ile iletişim halinde olmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Sorunun bu hafta içinde ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, Curiosity'nin çalışmalarını bu tarihten itibaren yedekleme bilgisayarıyla sürdürdüğü ifade edildi.

Mars yüzeyindeki ilk kaya delme çalışmasını 9 Şubat'ta yapan Curiosity, delme işlemi sırasında ortaya çıkan bir tutam tozu kimyasal ve mineral yapısını analiz etmek amacıyla üzerinde bulunan laboratuvara başarıyla boşalttı. Ancak flaş belleğindeki sorun nedeniyle tozların analizine ilişkin yaptığı bilimsel çalışma, tekrar tüm sistemleri normal çalışana kadar durdurulmuş oldu.

Mars gezegenine gitmek amacıyla şimdiye kadar üretilmiş en gelişmiş robot olan Curiosity, 12'den fazla kamerası, bir meteoroloji istasyonu, delme ve çevreyi ''tadarak ve koklayarak'' incelemesine olanak sağlayan araçlarıyla Mars'ta hayata ilişkin kimyasal temel yapı taşlarını bulmaya çalışıyor.

Curiosity, 26 Kasım 2011'de uzaya fırlatıldıktan sonra 6 Ağustos 2012'de Mars'a inmişti.